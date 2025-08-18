第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日の１７日、３回戦４試合が行われ、８強が出そろった。

県岐阜商（岐阜）は継投で明豊（大分）の反撃をかわし、春夏通算９０勝目を飾った。１８日は休養日で、準々決勝４試合は１９日に行われる予定。

県岐阜商３―１明豊

県岐阜商は一回、宮川の２点二塁打と横山の適時打で３点先制。２番手の渡辺大が好投し、六回途中から登板した柴田が締めた。明豊は二回、川口の三塁打を足場に１点返したが、３併殺打が響いた。

県大会ではベンチ外

今夏の公式戦初登板となった県岐阜商の２番手、渡辺大が勝ちを引き寄せた。エース柴田の疲労を考慮して豊吉（とよし）が先発し、二回途中から渡辺大が救援。左腕からの直球は１２０キロ台ながら「持ち味はマウンド度胸と制球」という通り、六回途中まで粘りの投球を見せた。肩痛の影響で岐阜大会はベンチ外ながら背番号２０をつかみ「ついに出番が来たので、やってやろうと楽しみだった」と躍動した。

明豊エース「やり切った」

明豊の先発左腕・寺本が、粘り強い投球で勝利への執念を見せた。一回は「レベルの高い相手を抑えようと力が入った」といい、２四死球を出すなど制球が乱れて３失点。しかし、二回以降は持ち直し、内角の直球、低めへの変化球が決まって無失点に抑えた。１、２回戦も好投したエースは「最高の舞台で高校野球人生を終えられた。やり切った」とすがすがしい表情だった。