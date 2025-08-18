第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日の１７日、３回戦４試合が行われ、８強が出そろった。

東洋大姫路（兵庫）は西日本短大付（福岡）に逆転勝ちした。１８日は休養日で、準々決勝４試合は１９日に行われる予定。

東洋大姫路３―２西日本短大付

東洋大姫路は１点を追う五回、高畑、白鳥の連続適時打で逆転。三回途中から救援した木下がリードを守った。西日本短大付は２点を先行した後も再三得点機を作ったが、あと１本が出なかった。

春は背番号「１１」、成長示す３者連続三振

味方打線が逆転した直後の五回、東洋大姫路の背番号１・木下は「チャンスの後にピンチがある」と気合を入れ直した。２四球を与えるなど不安定だった四回から一変。この日最速の１４６キロを含む１４０キロ台半ばの直球を軸に、３〜５番を３者連続三振に仕留めた。

今春の選抜大会は背番号１１。大会前は当時のエース阪下らとの競争について、「抜けるか分からない」と控えめだった。だが初戦で阪下が緊急降板すると、後を受けて好投し、勝利に貢献。その後も重要な試合を任され、この夏は背番号１で戻ってきた。

「彼に足りなかったのは経験値。流れが悪くなりそうなところをよくやってくれた」と岡田監督。先制された直後の三回途中から登板し、８奪三振で最後までマウンドを守った。「１００点の投球」と語った木下に、エースの風格が漂っていた。（松本慎平）

東洋大姫路・岡田監督「こつこつ頑張る子（白鳥）が結果を出すのはうれしい。（木下は）直球にキレがあるから、（打者は）狙っても打ち損じる」

西日本短大付・西村監督「木下君は勝負所で甘い球が一つもこなかった。流れを止められた」

西日本短大付３番斉藤大将が３安打

西日本短大付は３番の斉藤が３安打と気を吐いた。１回戦は好機で併殺に仕留められるなど無安打２三振だったが、２回戦の最終打席で左前打を放ち、「楽になった」。この日の３回戦では「本来の自分のスイングができた」と振り返った。九回は中飛で最後の打者となり、主力として出場した昨年と同じく８強入りは果たせなかったが、「最後まで全力でやりきった」とすがすがしい表情で語った。