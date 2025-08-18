◇第107回全国高校野球選手権第12日・3回戦 津田学園0―5横浜（2025年8月17日 甲子園）

【熱闘博覧会】中学時代にプレーし全国大会まで進んだ「神戸中央リトルシニア」の仲間と夢の舞台、甲子園で再会した。神村学園の今岡拓夢と早瀬朔、明豊の大堀羚斗と辻田拓未。津田学園には田中寛人がいた。

「開会式でみんなと話しました。甲子園で戦おうぜって」

思いとは裏腹に神村学園は初戦敗退。この日、明豊も敗れ、正木自身も3打数無安打に終わり横浜に零敗。苦楽をともにした田中の失策で奪われた2点が響いた。「田中の分を取り返そうと戦いましたが、横浜は実力が違っていた。でも、心の部分で下を向くことなく、全員が津田学園の野球を全うできました」と胸を張った。

次の夢は「ボートレーサー」になること。父に連れられて兵庫・南あわじ市の実家に近いボートレース鳴門でエンジン音を聞き、レーサーのターン姿勢の格好良さに憧れた。1メートル65、58キロの体格は募集要項にある応募資格（1メートル75以下、57キロ以下）の許容範囲で3次選考まである。「大学に通いながら。養成所に入れることになったら専念します。体格もハートも向いてるんで」。SG王者を目指して進む。 （千田 篤史）

◇正木 瑛真（まさき・えいしん）2007年（平19）6月28日生まれ、兵庫県出身の18歳。小1から野球を始める。中学では神戸中央リトルシニアでプレー。津田学園では2年夏からベンチ入り。1メートル65、58キロ。右投げ左打ち。