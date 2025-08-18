第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日の１７日、３回戦４試合が行われ、８強が出そろった。

沖縄尚学（沖縄）は仙台育英（宮城）との延長戦を制し、春夏通算３０勝目。１８日は休養日で、準々決勝４試合は１９日に行われる予定。

沖縄尚学５―３仙台育英

沖縄尚学は延長タイブレイクの十一回、敵失と宜野座の適時三塁打で２点を勝ち越した。末吉が１２三振を奪い、１６９球で完投。仙台育英は九、十回に迎えたサヨナラの好機で決めきれなかった。

２年生エースの力投に、捕手の宜野座恵夢がバットで報いる

甲子園春夏通算３０勝は、新チーム発足当初からの目標だった。先輩たちの伝統を受け継ぎ、節目の勝利に向かって一丸となった沖縄尚学の執念はすさまじかった。

九回終了後、力投する末吉の「最後までマウンドに立ちます」との言葉に、捕手の宜野座は奮い立った。延長十回タイブレイクの守備。先頭打者にスライダーを多投する強気の配球でスリーバント失敗に追い込んだ。その後は一塁手の好守もあり、この回を切り抜けた。

十一回の攻撃。敵失で１点を勝ち越し、なおも一死二塁で宜野座が打席へ。初球を振り抜いて左越えの適時三塁打を放ち、「末吉が粘ってくれていたので、点を取ることができてよかった」と胸を張った。その裏を守り切り、死闘を制した。

２年の末吉が「さすが先輩方」と感謝する堅守は健在で、打線も粘り強く得点を重ねた。三回に適時打を放った比嘉は「この試合に懸ける全員の気持ちでつかんだ勝利」と振り返り、比嘉監督も「３年がベンチで（周りを）励ましていた」と結束力を勝因に挙げた。

春は２度の優勝を誇る強豪が、夏では過去最高に並ぶ８強入り。宜野座は「みんなで目指していた目標を達成できてうれしい。次は全国制覇」と力を込めた。さらに大きな目標に向かって、全員で突き進む。（上本虎之介）

仙台育英・吉川陽大、完投報われず…最後の打者に

二ゴロに倒れて最後の打者となった仙台育英の吉川は、一塁にヘッドスライディングして突っ伏したまま、しばらく立ち上がれなかった。「仲間に申し訳ない。日本一まで連れて行きたかった」と涙が止まらなかった。それでも、１５１球で最後まで投げ抜き、１０三振を奪う力投だった。「（沖縄尚学の末吉が）すごく粘って投げていて、自分も粘って投げようと思っていた。本当にいい経験をした」と激闘を振り返った。

仙台育英・須江監督「吉川と末吉君の空間になっていた。（延長十回に）決めきれなかったのは采配ミス。素晴らしい対戦相手に（力を）出し切った」

沖縄尚学・比嘉監督「末吉は（ストライクゾーンの）幅を使えたのが、最後まで投げ切れた要因。延長に入ってからは、うちにツキがあった」

タイブレイクが最多タイ

第１２日第１試合の仙台育英（宮城）―沖縄尚学（沖縄）が今大会６試合目のタイブレイクとなり、２０２３年（第１０５回大会）、２４年（第１０６回大会）の最多回数に並んだ。甲子園では１８年に導入され、２３年から開始が十三回から十回に前倒しになっている。