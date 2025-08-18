フランスが９月にもパレスチナを国家として承認する方針を示し、これに同調する動きが他の国にも広がっている。

イスラエルがパレスチナ自治区ガザを侵攻し、人道状況を悪化させていることに対する警告にほかならない。政治的な宣言に終わらせず、イスラエルへの国際的な圧力を強める契機とすべきだ。

マクロン仏大統領はパレスチナの国家承認について、ガザの戦乱を止め、人道支援の再開をイスラエルに強く求めるのが狙いだと説明した。英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドも同様の方針を明らかにした。

パレスチナはすでに１４０以上の国から国家承認を受け、国連では「オブザーバー国家」の地位を得ている。だが、英仏カナダの先進７か国（Ｇ７）メンバーが承認に向けて動くのは初めてだ。

イスラエル軍は一昨年１０月のガザ侵攻以来、自衛権の範囲を超えた攻撃を続けており、死者は６万人を超えた。国連による人道支援を阻み、食料を求めて配布所に集まる住民を銃撃している。

英仏などは、この事態を看過せず、より強いメッセージを発するべきだと判断したのだろう。

イスラエルのネタニヤフ首相はこれを重く受け止め、ガザでの無差別攻撃をやめ、国連の支援を全面的に再開させねばならない。

イスラエルとパレスチナは１９９３年の「オスロ合意」で、互いの存在を認め、それぞれ独立した国として平和共存する「２国家解決」の方向性を打ち出した。

だが、国境の線引きや、イスラム教、ユダヤ教、キリスト教の聖地であるエルサレムの地位をどう定めるかなどを巡って隔たりが埋まらず、実現に向けた協議は１０年以上も途絶えている。

イスラエルは「２国家解決」に反する動きを加速させている。ガザ全域を制圧するとして軍事作戦を拡大させた。パレスチナ自治区ヨルダン川西岸でも、パレスチナ人から土地を奪うユダヤ人入植者の犯罪行為を放任している。

イスラエルの行動は非道極まりないが、パレスチナを承認するだけでは止められまい。日本はイスラエルを支持する米国への配慮から、承認には慎重な立場だ。だからといって傍観は許されない。

英国はイスラエルの極右勢力の閣僚に制裁を科している。日本も制裁を科し、閣僚間の往来を停止するなど選択肢はあるはずだ。人道状況の改善に向け、英仏などと協力を進めていく必要がある。