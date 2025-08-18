第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日の１７日、仙台育英（宮城）は３回戦で沖縄尚学（沖縄）に延長十一回、タイブレイクの末に３―５で敗れ、ベスト８進出はならなかった。

五回に川尻結大選手の２点適時打で逆転したが、七回に追いつかれ、十一回に力尽きた。それでも最後まで力投した吉川陽大投手ら、健闘した選手たちに大きな拍手が送られた。

沖縄尚学５―３仙台育英

吉川陽大投手を「助けたい」と４番の役割

１点を追う五回、二死満塁で川尻結大選手が右打席に入った。２球目、外角直球を無理に引っ張らず、右前へ流し打って逆転の２点適時打。一回の先制打に続いて好機で４番の役割を果たし、捕手としてリードする吉川陽大投手を「（打撃で）助けたかった」。

高校入学後に内野手から捕手に転向し、２年春からスタメンで起用されてきた。ただ、先輩投手に遠慮がちで十分に対話ができず、それが試合でのリードに影響していた。そこで投手陣一人一人の性格や持ち球をノートに書き記し、試合前に目を通した。ミットでボールを受けての感覚と比較してリードに生かしてきた。

この日もノートに書いたことを頭に入れながら試合に臨んだ。「吉川はやっぱりストレートがいい」。最速１４０キロ台の直球を中心にリード。六回一死三塁のピンチでは強気に直球で攻め、連続三振に仕留めた。

タイブレイクの延長十一回、内野陣の失策から勝ち越され、その裏の反撃も及ばなかった。吉川投手の良さを誰よりも知っているだけに、試合後は自らを責めた。「吉川の良さをもっと引き出せるリードができていれば……」

泣き崩れる吉川投手には「お前が泣くべきじゃない」と声をかけた。３年ぶりの夏の頂点には届かなかったが「吉川がいたからここまで来られた」。１５１球を投げきったエースをたたえながらも「もっと勝ちたかった」と最後は涙声になっていた。（藤本菜央）

バレー元日本代表の母がマウンドを見守る

仙台育英のアルプス席では、エース吉川陽大投手の母・博子さん（５４）（旧姓・津雲）がエールを送り続けた。

博子さんはバレーボール元女子日本代表で、リベロとして国際大会で活躍。父・正博さん（６２）も女子日本代表監督を務めるなど、陽大投手はバレー一家に生まれた。

博子さんはバレー教室に連れていったことはあるが、選手になってほしいとは考えておらず、「好きなことをやらせよう」と思っていた。そんな中で、休日には正博さんとキャッチボールをするようになり、小学３年の頃、友人からの誘いもあって野球を始めた。

この日、延長戦まで投げきった陽大投手。「お疲れさま」とねぎらう一方、元アスリートとして、陽大投手の涙ながらの最後の打席に対し「『泣くな』と言いたい」。甲子園での経験を通じての成長を願っていた。

佐々木義恭主将「昨年夏、宮城大会で負けて歴史が途絶え、そこからの日々がすごく長く、うまくいかない期間が続いた。ただ、この夏の２勝が新しい仙台育英のスタートになった。２度目の日本一は後輩たちに託したい」