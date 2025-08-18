波瑠と川栄李奈がW主演を務める10月期TBS金曜ドラマ『フェイクマミー』に、Snow Man 向井康二と中村蒼が出演することが発表された。

参考：Snow Man 向井康二＆森崎ウィンは運命の2人だった “ボーダレス”なBL映画が誕生する予感

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

脚本を手がけるのは、原作『フェイク・マミー』の作者である園村。監督は、『海のはじまり』（フジテレビ系）の演出を務め、本作がTBSドラマ初参加となるジョンウンヒが担当する。プロデューサーには、『18／40～ふたりなら夢も恋も～』（TBS系）、『ハロー張りネズミ』（TBS系）の韓哲、『御上先生』（TBS系）、『フェルマーの料理』（TBS系）の中西真央、『海のはじまり』（フジテレビ系）、『いちばんすきな花』（フジテレビ系）の唯野友歩が名を連ねた。

向井が演じるのは、川栄演じる茉海恵と一緒に立ち上げたベンチャー企業「RAINBOWLAB」の副社長・黒木竜馬。茉海恵の地元の後輩で、長年にわたり彼女を支える右腕的存在。「RAINBOWLAB」の急成長を陰で牽引する頭脳派だ。茉海恵の娘のいろはのことも幼いころから見守っている竜馬が、薫と茉海恵の“フェイクマミー”契約にどのように巻き込まれていくのか。

TBSで放送中のバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』に出演しており、Snow Manのメンバーとして活躍する向井康二。アイドルとしてはもちろん、バラエティ番組やドラマ、映画に出演しており、さらにはカメラマンとしての顔も持つ。現在、タイと日本で同時に放送・配信中の『Dating Game ～口説いてもいいですか、ボス!?～』（で主演を務めている。そんな向井が本作で初めてTBSドラマに出演する。

向井は本作の出演に際し、「お芝居が上手な波瑠さんと川栄さんに食らいつき勉強しながら、僕も負けないように頑張ります」とコメント。

中村が演じるのは、いろはが受験する名門私立・柳和学園小学校の教師である佐々木智也。小学校教師になる夢を叶えた智也は、かつては児童一人ひとりに向き合う“熱血教師”だった。しかし、ある出来事をきっかけに教育への情熱が揺らぎ、現在は柳和学園の旧態依然とした学校の方針に従うだけに……。真面目だが、どこか天然な一面も併せ持つキャラクターだ。中村が小学校教師役を演じるのは本作が初となる。

2006年の俳優デビュー後、数多くの作品に出演している中村蒼。近年では、『シミュレーション～昭和16年夏の敗戦～』（NHK総合）、映画『沈黙の艦隊』（2023年）やNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、NHK連続テレビ小説『らんまん』などにも出演。さらに、2024年には海外作品デビューも果たした中村がTBSドラマへ出演するのは、2016年に放送された火曜ドラマ『せいせいするほど、愛してる（TBS系）以来9年ぶり。

中村は本作の出演に際し、「学校の教師を演じるのは初めてなので新鮮な気持ちですが、実際に担任を受け持つような気持ちで、児童のみなさんと楽しく撮影期間を過ごせたらと思っています」と語った。

【コメント】⚫︎向井康二（Snow Man）（黒木竜馬役）初めてのTBSドラマということで、緊張しますが頑張っていきたいです！竜馬と僕は、かっこいいところは似ているのかなと思います。監督からお芝居について「かっこよくしていただきたいです」とお話しいただいた際には「役づくりはいらないですね」と言わせていただきました（笑）。クールな一面もあり、かわいい一面もあるこのキャラクターを愛していただけるとうれしいです。薫さんが茉海恵さんの代わりに母親になりすます“フェイクマミー”契約に巻き込まれていく中で、僕が演じる竜馬はどう関わっていくのかが見どころのひとつです。見たことのないオリジナルストーリーなので、演じるのが楽しそうだなと思って参加しています。お芝居が上手な波瑠さんと川栄さんに食らいつき勉強しながら、僕も負けないように頑張ります。みなさんに感動やいろんな気持ちが伝わるドラマになっています。応援よろしくお願いいたします！

⚫︎中村蒼（佐々木智也役）学校の教師を演じるのは初めてなので新鮮な気持ちですが、実際に担任を受け持つような気持ちで、児童のみなさんと楽しく撮影期間を過ごせたらと思っています。智也はある理由で柳和学園に勤めることになります。どの組織にもあるようにこの学園にも“輪を乱してはいけない”というような空気が漂っています。子育てにも教育にも人と比べたり、過剰に誰かと足並みを揃える必要なんて無いのにそういう空気が漂い続ける学園に疑問を持ち続ける智也がなりすましの母親と対面した時どう行動するのか、彼の考え抜いて見つけ出した正義をみてもらえたら嬉しいです。

⚫︎中西真央（プロデュース）脚本打ち合わせを重ねていく中で、特に、愛らしく魅力的なキャラクターに膨らんでいったのが竜馬と智也の二人です。竜馬は、パワフルすぎる社長にツッコミを入れながら軌道修正していく敏腕副社長なのですが、話を追うごとに黒歴史や愛らしい一面が見えてきます。カッコ良さと明るさを兼ね備え、現場でも太陽のような存在の向井康二さんに引き受けていただけて大変嬉しく思っています。智也も、生真面目な小学校教師でありながら、意外にもユニークで天然な一面を見せていくキャラクターです。穏やかな声と温かいまなざしの中村蒼さんが子どもたちとお話する姿はまさにイメージ通りでした。天然っぽさもご本人とリンクしているように思っています（笑）。男性二人が、常識破りな女性二人の計画に翻弄されていく姿、そして女性二人への感情がヒートアップしていく姿を楽しんでいただけたらと思います！（文＝リアルサウンド編集部）