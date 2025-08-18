家族の記憶＜６＞長岡の花火師・嘉瀬誠次さんと長男・晃さん（下）

嘉瀬誠次さん（２０２３年死去）は戦後、松輪島に配属された将兵が結成した戦友会「松輪島を偲（しの）ぶ会」で熱心に活動した。

長男の晃さん（６６）も父に連れられて会合に顔を出した。「生死をともにした者だけが持つ強い結びつきを感じた」と振り返る。

会は年に１度、新潟県内の温泉地やホテルに集い、宴会を開いた。話題の中心は戦時中の思い出だった。「誠次君、ビールないよ」「はい！」。普段は態度の大きい父が若年兵に戻り、「将校さん」の下で走り回る姿はどこか珍妙だった。

戦友会は出身の部隊・艦船・学校別や同期など縦横の様々なつながりから組織された。その実情を巡っては、研究者らの「戦友会研究会（現ミリタリー・カルチャー研究会）」が大規模調査を３度行っている。

最新の２００５年調査では、３６２５の戦友会の世話人らにアンケートを送付。会の状況を尋ねると、有効回答６７９のうち「存続」は３３％にとどまった。「解散」が４３％に上り、「不明」も２４％あった。

さらに２０年が過ぎていることから、研究会代表の吉田純・京都大名誉教授（社会学）は「軍隊体験をした人々による活動は、ほぼ終息している」とみる。

戦友会の活動目的は「慰霊、親睦、体験の語り合い」だ。こうしたグループは海外にもある。しかし、同研究会は「数や規模、メンバーが注ぐ情念の強さといった点で、日本独特の現象と言っても過言ではない」と指摘する。その要因について吉田氏は「戦争の全否定から出発した戦後日本には、元兵士が軍隊体験を語り、意味を見いだせる場がなかった。自分たちだけでそれをするしかなかった」と分析した。

戦友会は「記憶の貯蔵所」とも呼ばれる。多くの会が部隊史や会報を編さんしてきた。自由記述式だった研究会のアンケートに体験や思いの丈を詳述した世話人も多い。

吉田氏は膨大なこれらの資料を読み解いていくことが「軍隊の現実を直視し、戦争や安全保障に対する関心も呼び起こす契機になり得る」と期待する。