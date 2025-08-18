Snow Manの向井康二（31）と俳優の中村蒼（34）が10月期のTBSドラマ「フェイクマミー」（金曜後10・00）に出演する。波瑠（34）と川栄李奈（30）のダブル主演で、元ヤンキーの社長（川栄）が娘の小学校受験の親子面接対策に、自身になりすます“ニセママ”を元エリート（波瑠）に依頼をすることから始まる物語。向井と中村はその計画に翻弄（ほんろう）される男たちを演じる。

向井は社長の地元の後輩で一緒に立ち上げたベンチャー企業の副社長役。会社の急成長を陰でけん引する頭脳派で、その役柄を「かっこいいところは似ているのかなと思います」と言い切る。

監督から芝居を「かっこよくしていただきたい」と注文を受けると「役作りはいらないですね」と返すなど、自信満々の様子だ。中西真央プロデューサーも「かっこよさと明るさを兼ね備え、現場でも太陽のような存在」と太鼓判を押した。

中村は社長の娘の志望校に勤務する教師を演じる。シリアスからコミカルまで幅広い役を演じられることから映画やドラマに引っ張りだこで、現在もNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に主人公（横浜流星）の義理の兄役で出演している。

デビュー20年目にして小学校教師役は初めてで「新鮮な気持ち」と感想。中西氏は役どころを「生真面目ながら、意外にもユニークで天然な一面を見せていくキャラクター」と説明。「天然っぽさも本人とリンクしているように思っています」とハマり役となることを予感させた。

“ニセママ”計画が描かれる今作。向井は「見たことのないオリジナルストーリー」とアピールし、中村は自身の役に触れ「なりすましの母親と対面した時どう行動するのか、考え抜いて見つけ出した正義を見てもらえたら」と呼びかけた。