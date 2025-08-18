¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¡¦¶õ½±¡¢Ä¹²¬¤Î¶õ¤Ë¶¡¤¨¤ëÄÃº²¤Î¡ÖÇòµÆ¡×¡Ä²Ö²Ð¤Ë¤Î¤»¤ë»×¤¤¤ÏÉã¤«¤é»Ò¤Ø
²ÈÂ²¤Îµ²±¡ã£¶¡äÄ¹²¬¤Î²Ö²Ð»Õ¡¦²ÅÀ¥À¿¼¡¤µ¤ó¤ÈÄ¹ÃË¡¦¹¸¤µ¤ó¡Ê¾å¡Ë
¡¡»Ë¾åºÇÂ¿¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Âè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬½ª·ë¤·¤Æ£¸£°Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤¬Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ºÇ¤â¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë²ÈÂ²¤ÏÂÎ¸³¼Ô¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤ä»×¤¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¸ì¤ê·Ñ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£²ÈÂ²¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÀïÁè¤Îµ²±¤ò¤¿¤É¤ë¡£
¡¡¿®Ç»Àî¤Î²ÏÀîÉß¤«¤éË¾¤àÌë¶õ¤ËÀ±¡¹¤¬¤¤é¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Î²Ö²Ð»Õ¡¢²ÅÀ¥¹¸¤µ¤ó¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬ÏÓ¤ÎÅÅÇÈ»þ·×¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤¿¡££¸·î£±Æü¸á¸å£±£°»þ£³£°Ê¬¡¢ÅÀ²Ð¤Î»þ¡£¡ÖË´¤¿Í¡¹¤Îº²¤ËÇòµÆ¤ò¤µ¤µ¤²¤ë¡×¡£Ä¹²¬¤Î¾å¶õÌó£³£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¡ã¥À¡¼¥ó¡ä¤È¤¤¤¦¤µ¤¯Îö²»¤È¤È¤â¤Ë½ãÇò¤ÎÂçÎØ¤¬²Ö³«¤¤¤¿¡£
¡¡£¸£°Ç¯Á°¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤Î»þ¹ï¡¢Ä¹²¬¤Î¶õ¤Ë£±£²£µµ¡¤ÎÊÆÇú·âµ¡¡Ö£Â£²£¹¡×¤¬½±Íè¤·¡¢¾Æ°ÐÃÆ¤Î±«¤ò¹ß¤é¤»¤¿¡£»Ô³¹ÃÏ¤Î£¸³ä¤¬¾Æ¤±¡¢£±£´£¸£¹¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¹¸¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤¿²Ö²Ð¡ÖÇòµÆ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¹²¬¶õ½±¡×¤Îµ¾À·¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿°ÖÎî¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòµÆ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ï¹¸¤µ¤ó¤ÎÉã¤Ç¡¢»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÀ¿¼¡¤µ¤ó¡Ê£²£°£²£³Ç¯¤Ë£±£°£±ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤À¡£½ªÀï¤«¤éÌó£³Ç¯´Ö¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÀïÍ§¤òË´¤¯¤·¤¿¡£µ¢´Ô¸å¤ÏÄ¹²¬²Ö²Ð¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤Û¤Ü°ì¼ê¤ËÃ´¤¤¡¢¡ÖÆüËÜ»°Âç²Ö²Ð¡×¤Î°ì¤Ä¤Ë°é¤Æ¤¿¡£
¡¡À¿¼¡¤µ¤ó¤¬ÄÉÅé¤Î²Ö²Ð¤È¤·¤ÆÇòµÆ¤òÁÏºî¤·¡¢½é¤á¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ï£³£µÇ¯Á°¤Î¥·¥Ù¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÇúÃÆ¤òÁ´¤Æ²Ö²Ð¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬Ê¿²º¤Ë²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤Â³¤±¤¿¡£
ÀéÅçÎóÅç¤«¤é¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ø
¡¡À¿¼¡¤µ¤ó¤Ï£±£¹£²£²Ç¯¡¢¸½ºß¤ÎÄ¹²¬»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö²ÅÀ¥±ì²Ð¹©¶È¡×¤Î£³ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ£±£´ºÐ¤Ç²Ö²Ð»Õ¤È¤Ê¤ë¡£Î¦·³ÀÄÇ¯¾¹»¤é¤¬À¯ÉÜÍ×¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¡Ö£²¡¦£²£¶»ö·ï¡×¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Î£´£³Ç¯¤ËÄ§Ê¼¤µ¤ì¡¢ÀéÅçÎóÅç¤Î½ÅÍ×µòÅÀ¡Ö¾¾ÎØÅç¡×¤Î¼éÈ÷Ââ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤ë¡£ÃÏ¾åÀï¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥½Ï¢Ê¼¤¬¾åÎ¦¤·¡¢ÉðÁõ²ò½ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥È¥¦¥¥ç¥¦¡¢¥À¥â¥¤¡Êµ¢´Ô¡Ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÁ¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀïÍ§¤¬ÉÔ°Â¤²¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£¡ÖÊý³Ñ¤¬°ã¤¦¡×¡£Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤¿Àè¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É¹ÅÀ²¼£³£°ÅÙ¤Î¶Ë´¨¤ÎÃæ¡¢¼ùÌÚÈ²ºÎ¤ä¥ì¥ó¥¬ÀÑ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿Ï«Æ¯¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤¿¡£¿©»ö¤ÏÆ¦¤¬Éâ¤¤¤¿¥¹¡¼¥×¤È¥Ñ¥ó¤Ò¤ÈÀÚ¤ì¡£Ä«ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢ÀïÍ§¤¬¼ýÍÆ½ê¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´öÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£À¸Â¸¼Ô¤â¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Ç¡¢ÅàÅÚ¤ò·¡¤êËäÁò¤¹¤ë¤³¤È¤âËþÂ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿´¤ÎÃæ¤Ç¸Æ¤ó¤ÀÀïÍ§¤ÎÌ¾
¡¡£³Ç¯¸å¤Ëµ¢¹ñ¤¬¤«¤Ê¤¤¡¢²Ö²Ð»Õ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£Ä¹²¬²Ö²Ð¤ÇµðÂç¤Ê¡ÖÀµ»°¼Ü¶Ì¡×¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡×¤ò¹Í°Æ¤·¤ÆÈäÏª¤¹¤ë¡£Æ±¤¸Æ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¹¸¤µ¤ó¤é¤È¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°¡Ê£¸£´Ç¯¡Ë¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÌ¾À¼¤òÇî¤¹Ëµ¤é¡¢Ë´¤ÀïÍ§¤¿¤Á¤òÅé¤àµ¤»ý¤Á¤ò½É¤·Â³¤±¤¿¡££¸£¹Ç¯¡¢¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅÐÃÅ¤·¡¢¼¡¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¤¤ÅÚÃÏ¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤À¡×¡£Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤¬»Ù±ç¤ò¿½¤·½Ð¤Æ¡¢¼Â¸½¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Çò¤¤¸÷¤òÈ¯¤¹¤ë²ÐÌô¤òÍÑ¤¤¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È³«¤¯²Ö²Ð¤òÃ°Àº¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤¿¡£ÀïÍ§¤Ë¼ê¸þ¤±¤ë¡ÖÇòµÆ¡×¤À¡££¹£°Ç¯£··î¡¢µì¥½Ï¢¥Ï¥Ð¥í¥Õ¥¹¥¯¡£¡Ö²¶¤Î²Ö²Ð¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¡×¡£¿´¤ÎÆâ¤ÇÀïÍ§¤ÎÌ¾¤ò¸Æ¤Ó¡¢²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£²£°£°£³Ç¯¤«¤éÄ¹²¬¶õ½±¤Î»à¼Ô¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤âÇòµÆ¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Éã¤ÏÈà´ß¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¹¸¤µ¤ó¤¬¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¡£¡ÖÀ¸¤¤¿¤¯¤È¤âÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î»×¤¤¡£ÇòµÆ¤Ï¤½¤ì¤¬Éã¤ÎÂÎ¤Î±üÄì¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×¡£¶õ¤ËÆÏ¤±¤ëÌòÌÜ¤ÏÉã¤«¤é»Ò¤Ø¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¿À¤âÊ©¤â¤Ê¤¤ÃÏ¹ö
¡¡¡Ö¿À¤âÊ©¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£À¿¼¡¤µ¤ó¤Ï¥·¥Ù¥ê¥¢ÍÞÎ±¤ò²óÁÛ¤·¡¢Ä¹ÃË¤Î¹¸¤µ¤ó¡Ê¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¤«¤ÎÃÏ¤ÎÆüËÜÊ¼¤Ï¹ó´¨¤Èµ²²î¡¢¤½¤·¤Æ»à¤Îµ¤ÇÛ¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»ñºà¤ò±¿¤ó¤ÀÅ´Æ»¤¬ÅþÃå¤¹¤ì¤Ð¿¼Ìë¤Ç¤â²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¶¡¤µ¤ì¤ë¿©»ö¤ÎÎÌ¤ÏÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤Ë¤ÏÅþÄìÂ¤ê¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¼ýÍÆ½ê¤Çµ¯µï¤¹¤ëÀïÍ§¤Î»à¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹¿´¤¹¤é¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¹¸¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Éã¤¬µ·ÎéÅª¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿ÀÊ©¤Î½õ¤±¤òÍê¤ß¤È¤¹¤ë¿´¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ÎÃÏ¹ö¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¹¸¤µ¤ó¤Ï¤ª¤â¤ó¤Ñ¤«¤ë¡£
Éü¶½¤Î»°¼Ü¶Ì
¡¡¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ò»Ø´ø¤·¤¿Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ëÄ¹²¬¤Î»Ô³¹ÃÏ¤Ï¡¢½ªÀïÄ¾Á°¤Î¶õ½±¤Ç¾ÇÅÚ¤È²½¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯¸å¤Î£±£¹£´£¶Ç¯£¸·î£±Æü¡¢³¹¤ÎºÆÀ¸¤ò´ê¤¦¿Í¡¹¤¬¡ÖÄ¹²¬Éü¶½º×¡×¤òºÅ¤¹¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÄ¹²¬¤ÎÌ¾Êª¤À¤Ã¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤âÉü³è¤·¤¿¡£
¡¡À¿¼¡¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¸Î¶¿¤ÎÅÚ¤òÆ§¤ó¤À¤Î¤Ï£´£¸Ç¯½©¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ö²ÅÀ¥±ì²Ð¹©¶È¡×£²ÂåÌÜ¤ÎÉã¤È²Ö²ÐÂç²ñ¤ò»Ù¤¨¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ë¡£Éü¶½º×¤ÎÌ¾¤¬¡ÖÄ¹²¬¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤¿£µ£±Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µðÂç¤Ê¡ÖÀµ»°¼Ü¶Ì¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡²ÐÌô£¸£°¥¥í¤ò»È¤¤¡¢¹ì²»¡Ê¤´¤¦¤ª¤ó¡Ë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÄ¾·Â£¶£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçÎØ¤¬Ìë¶õ¤Ëºé¤¯¡£ÀïÁ°¤ËÃÏ¸µ¤Î²Ö²Ð»Õ¤¬¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Îµ»½Ñ¤ÏÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹¸¤µ¤ó¤Ï¡¢À½ºî¤Ë¤«¤±¤¿Éã¤Î¶ìÏ«¤ò¿ä¤·¤Ï¤«¤ë¡£¡Ö²ÐÌô¤ÎÎÌ¤ä³Ì¡Ê¶Ì¤òÊñ¤àÉôÊ¬¡Ë¤Î¸ü¤µ¤ò°ì¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿À·Ð¤ò»È¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡À¿¼¡¤µ¤ó¤Ï¸åÇ¯¡¢Àµ»°¼Ü¶Ì¤Ë¡Ö¤É¤¦¤«¤â¤¦ÀïÁè¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯°ÊÍè¡¢Àµ»°¼Ü¶Ì¤ÏÄ¹²¬²Ö²Ð¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£¤Ç¤Ï³ÆÃÏ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡×¤âÀ¿¼¡¤µ¤ó¤Îºî¤À¡££µ£³Ç¯¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤Ë¹ß¤êÃí¤°¤³¤Î²Ö²Ð¤ò¡¢¿®Ç»Àî¤Ë¤«¤«¤ëÄ¹À¸¶¶¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÁè¤ÎÄÞº¯¤¬¿§Ç»¤¤Ä¹²¬¤Ç¡¢À¿¼¡¤µ¤ó¤Î²Ö²Ð¤Ï¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¹ð¤²¤ë¹æË¤¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
Éã¤ò¤È¤é¤¨Â³¤±¤¿»à¤Î±Æ
¡¡À¿¼¡¤µ¤ó¤ÏÀµ»°¼Ü¶ÌÂÇ¤Á¾å¤²¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢£·Ç¯¸å¤Ë¹¸¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ö²Ð¶Ì¤Å¤¯¤ê¤ò¼êÅÁ¤¦Êì¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¹©¾ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¡£¹¸¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤ëÉã¤Ï¡ÖÃ»µ¤¤Ç¶¯¾ð¡×¡£°ìÅÙ·è¤á¤¿¤é¤Æ¤³¤Ç¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¿¦¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¤È·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»þ¤À¡£Åìµþ¤ËÇùÁ³¤È¤¢¤³¤¬¤ì¡¢¡Ö¾åµþ¤·¤ÆÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Éã¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£¡Ö²á¹ó¤ÊÍÞÎ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿²¶¤Ï¤¤Ã¤ÈÄ¹¤¯À¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Áá¤¯½¤¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×
¡¡»à¤Î±Æ¤ÏÉã¤ò¤È¤é¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÍÞÎ±Ãæ¤ËÉé¤Ã¤¿¤±¤¬¤Î¤»¤¤¤«¡¢´¨¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉã¤¬¤¹¤°¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢Æü¤ÎÂç¤²¤ó¤«¤ÎËö¡¢¹¸¤µ¤ó¤¬ÀÞ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÃ»Âç¤Ë¿Ê¤à¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê½¤¶È¤â»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Ö²Ð»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿Éã¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î°ÍÍê¤âÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¼«Í³¤Î½÷¿À£±£°£°¼þÇ¯¡Ê£¸£¶Ç¯¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ÎÆüËÜ¿Í³«Âó°ÜÌ±£¸£°¼þÇ¯¡Ê£¸£¸Ç¯¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢·ú¹ñ£²£°£°Ç¯¡ÊÆ±¡Ë¡£°ì¿ÍÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹¸¤µ¤ó¤ÏÉã¤ä¡¢Æ±¤¸¤¯²Ö²Ð»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ð¤ÎÂÙ»Ò¤µ¤ó¡ÊºòÇ¯¤Ë£¶£¸ºÐ¤Ç»àµî¡Ë¤é¤ÈÀ¤³¦¤Î¶õ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¸¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÆ±¤¸²ÐÌô¤ÇÊ¼´ï¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Ê¿ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë²Ö²Ð¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢Éã¤Ï¸Ø¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ç¤Î¡ÖÇòµÆ¡×
¡¡ÀïÍ§¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ë²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤Ë¤¤¤¯¡½¡½¡£À¿¼¡¤µ¤ó¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿»þ¡¢ËÜ¿´¤Ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£À¯¼£ÂÎÀ©¤Î°Û¤Ê¤ë¹ñ¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤é¡£¤±¤¬¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼£ÎÅÂÎÀ©¤Ï¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»ß¤á¤ë½Ñ¡Ê¤¹¤Ù¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Éã¤ÏÅÏ¹ÒÁ°¡¢Æ±¤¸¿·³ã¸©Æâ¤Ë½»¤àÀïÍ§¤Î¸µ¤òË¬¤Í¡¢¥·¥Ù¥ê¥¢¹Ô¤¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Æ·¤ËÎÞ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Ë´¤ÀïÍ§¤Î´é¤¬ÉÔ°Õ¤ËÇ¾Î¢¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Éã¤Ï£¹£°Ç¯£··î¡¢µì¥½Ï¢¥Ï¥Ð¥í¥Õ¥¹¥¯¤Î¥¢¥à¡¼¥ëÀî¤Ç¡¢ÀÑÇ¯¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿²Ö²Ð¡ÖÇòµÆ¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¤¹¤°¼¡¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Î»ÙÅÙ¤Ë¤«¤«¤ê¡¢²ÈÂ²¤ËÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥½Ï¢¤«¤éÌá¤Ã¤¿»þ¡¢¸Å¤Ó¤¿¥Î¥³¥®¥ê¤ò·È¤¨¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤ÇÎ¾Ã¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÈÔ¡Ê¤Ò¡Ë¤¡¢ÂçÌÚ¤òÈ²ºÎ¤¹¤ëÂç·¿¤Î¤â¤Î¤À¡£ÍÞÎ±»þÂå¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸·Á¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥í¥·¥¢¿Í¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀïÍ§¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¡ÖÊõ¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤¿¡£
Í¥¤·¤¶¡²Ö
¡¡Ä¹²¬¤Þ¤Ä¤ê¼çºÅ¼Ô¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¤Þ¤Ä¤ê½éÆü¤Ç¡¢¶õ½±µ¾À·¼Ô¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤â¤¢¤ë£¸·î£±Æü¤ËÇòµÆ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ£²£°Ç¯Í¾¤ê¤¬¤¿¤Ä¡£
¡¡Éã¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë²Ö²Ð¤Å¤¯¤ê¤«¤éÂà¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈÕÇ¯¤â¹¸¤µ¤ó¤¬¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤«¤ó¤±¡×¤ÈÍ¶¤¦¤È¸½¾ì¤ËÏ¢¤ìÎ©¤Á¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Àª¤¤¤è¤¯Çú¡Ê¤Ï¡Ë¤¼¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤·¤ó¤Ê¤ê¡×¤È¤Ò¤é¤¯²Ö²Ð¤ò°¦¤·¤¿¡£·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²Ö²Ð¤ËÍ¥¤·¤µ¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡£¸£°Ç¯ÌÜ¤Î¤³¤Î²Æ¤â²Ö²Ð¶Ì¤¬¸÷¤ÎÈø¤ò°ú¤¡¢Å·¤Ø¤È¾º¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡£½ãÇò¤Î¶¡²Ö¤ò¶Ä¤®¸«¤ë¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¡¢»à¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌÌ±Æ¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
Ä¹²¬²Ö²Ð¡¢ÄÉÅé¤Î¡ÖÇòµÆ¡×
