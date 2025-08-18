【ベルリン＝工藤彩香】ドイツのヨハン・ワーデフール外相は、１８日に就任後初めて日本を訪問するのに合わせ、読売新聞の書面インタビューに応じた。

同氏は日本について、国際秩序の強化や安全保障などの「価値と利益を共有する緊密なパートナーだ」と強調し、日独の戦略的関係を強化する考えを示した。

今年５月に発足した独メルツ政権はインド太平洋戦略を重視しており、ワーデフール氏はアジアの最初の訪問先に日本を選んだ。

同氏は、欧州とインド太平洋の安全保障は不可分との認識を示し、「日独が安保面でより大きな責任を担う」べきだと明言した。ロシアによるウクライナ侵略については、日本のウクライナ支援は「これからも必要不可欠だ」とし、停戦実現に向け欧州と共に対露圧力を強化するよう求めた。

国際的枠組みからの米国の離脱など「国際的な不確実性」が増す中、信頼で結ばれた日独両国が「新たな協力の推進力になりうる」とも訴えた。具体的には、独英仏ポーランドの欧州４か国と、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のパートナーである日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドの計８か国による新たな協力枠組みの創設に意欲を示し、「実現すれば相当な重みを持つ」と語った。

対ロ圧力、日本に共同歩調呼び掛け

読売新聞の書面インタビューに応じたドイツのヨハン・ワーデフール外相は、ウクライナを侵略するロシアが停戦に向けて真剣な動きを見せなければ、欧州として対露圧力を強化し続ける方針を示した。「ここで日本の協力を期待できるか否かは決定的な意味を持つ」と述べ、欧州と共同歩調を取るよう日本に求めた。

１５日に開かれたトランプ米大統領とプーチン露大統領の首脳会談について、ワーデフール氏は「プーチンは自身が『力の言語』を話す人間であることを改めて見せつけた」と述べ、ウクライナへの攻撃を続けるプーチン氏の停戦意欲に懐疑的な見方を示した。

その上で、ワーデフール氏は「公正な和平とは、ウクライナの安全が長期的に確保され、欧州の安全保障上の利益が守られる和平だ」と強調し、「これが実現して初めて、プーチンが今いる場所から今行っていることを、そのまま数年後に続行する危険を防ぐことができる」と訴えた。

また、ロシアに対する中国の支援や北朝鮮兵の派遣がなければ「ウクライナ侵略は現状のような形では遂行できなかった」と指摘し、欧州とインド太平洋の安全保障は不可分との認識も示した。中国が覇権的動きを強める台湾海峡についても、「緊張が高まれば世界の安全と経済に甚大な影響を及ぼす」と懸念を示し、日本を含むインド太平洋地域のパートナー国との防衛協力を強化するとした。

一方、日独が協力すべき重要分野として経済安保を挙げ、「グローバルな先駆者である日本から学びたい」と述べた。自動車など工業製品の輸出が盛んな日独は、「競争歪曲（わいきょく）や過剰生産の問題を突きつける中国の経済モデルから、日独の企業に困難を強いる米国の関税要求まで、同じような課題に直面している」と述べ、米中依存の低減やサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化、ルールに基づく国際貿易体制の改革・強化に向けて連携する考えを示した。

ワーデフール氏は１８日に岩屋外相と初の外相戦略対話に臨み、１９日には大阪・関西万博を視察する予定だ。