戦争を生きて＜４＞

過酷な戦争体験に胸を焼かれながら、戦後を生き抜いた人たちがいる。

その軌跡をたどる。

◇

札幌市のパン粉製造・販売「横山食品」名誉会長の横山末雄さん（９７）は戦後、同社を設立し、全国有数のパン粉製造企業に成長させた。もうけの少ないパン粉にこだわり、一歩ずつ、堅実に。８０年前、空襲で犠牲になった海軍飛行予科練習生（予科練）の仲間に報いようとする気持ちが、そうさせてきた。

◎

現在の札幌市の農家に生まれ、１９４１年４月、札幌第一中学校（現・札幌南高校）に入学する。日本軍が米ハワイ・真珠湾を攻撃したのはその８か月後だ。

中学３年生の時、担任の教師から予科練の受験をすすめられた。全国の１４〜１７歳の若者を試験で選抜し、航空機パイロットを育成する憧れの課程だ。迷わず受験し、合格した。

「何で志願してまで戦争に行くんだ」と、引き留める母親を振り切り、土浦海軍航空隊（茨城県）の門をくぐった。容赦のないしごきが待っていた。

＜バーンッ！＞。教官が木の棒で予科練生を殴る音が響く。整理整頓が不十分だと言われ、思い切り尻をたたかれる。仲間と協力してカッターボートをこぐ訓練で負けても同じ。しごきに耐えられたのは、古里を出るときに担任や同級生から贈られた寄せ書きがあったからだ。「地味な底力」――。真ん中にはこの言葉が書かれていた。

子どもの頃から親と一緒に畑に向かい、芋や麦を育てた。勉強も続けた。努力を知る担任が書き記してくれたものだ。つらい訓練の後に、寄せ書きを眺めるのが日課となった。

だが戦況は絶望化していく。４５年５月、教官から「総員整列」の号令がかかった。「特攻隊を編成する。志願する者は一歩前へ！」。「アメリカをやっつける」という強い思いにぐっと押され、足を踏み出した。恐怖はなかった。しかし、出撃する間すらなく、航空隊の拠点は打撃を受ける。

６月１０日、＜ゴーン、ゴーン＞という米爆撃機「Ｂ２９」の飛行音が聞こえた。約７０機の編隊が姿を現し、爆弾を降らせる。近くの防空壕（ごう）に駆け込み、両手で目と耳を押さえて入り口から吹き込む爆風に耐えた。

数十メートル横の防空壕は爆弾の直撃を受けた。２８１人が犠牲になり、遺体は近くの高台で火葬した。「立ち上る黒い煙と臭いで生き地獄のようだった」

特攻への思いは揺らがなかった。秋田県の拠点に移り、グライダーの飛行訓練を続けた。本土決戦に備え、沿岸に押し寄せる米艦に体当たりするために。終戦は現地で迎えた。敗れた実感はない。竹槍（たけやり）を構え、米軍の襲来を待った。

しかし１日、２日と待っても敵は姿を現さない。気持ちが切れた。敗戦を受け入れざるを得なかった。海軍の旗を燃やし、銃を土の中に埋めた。

◎

札幌に帰り、札幌文科専門学院（現・札幌学院大学）の夜間部で経済学を学んだ。５１年、飴（あめ）や甘納豆を販売する製菓会社の経営を兄から託され、再建を果たす。妻・サダ子さんと結婚した翌年の５３年に開業したそば店も繁盛する。いつしか金もうけのことばかり考えるようになっていた。

街中で予科練の仲間と偶然再会し、その言葉に胸を突かれた。「死んでいった戦友のことを考えると、生き延びた俺たちは、彼らに報いるだけのことをしなきゃな」。戦後をどう生きるべきか自らに問い直した。

６４年、兄が経営し、小麦粉を生産する「横山製粉」に入社する。敗戦の翌年に創業された同社の社是は「食糧報国」。食べ物を供給することで、社会を安定させたいという意味だ。

小麦粉の販路を拡大するため、６７年に横山食品を創業する。パン粉を製造するノウハウがなく手探りの状態が続いたが、社員を他社の工場で修業させ、製造方法を確立した。

トンカツやエビフライの材料になるパン粉は、食卓に欠かせない存在だ。しかし本格的に生産を始めると「薄利多売」の商品だと痛感する。小麦粉にイースト（酵母）、砂糖、油脂などを加えて製造しても、小麦粉の価格の２倍ほどにしかならない。事業の多角化で経営を補いつつ、地道に生産量を伸ばしていった。

バランスシート（貸借対照表）を毎月作って会社の状況を把握する。１００円単位でコストを削る。「空中戦では１秒でも早く軌道修正しなければ負ける。バランスシートを見るのも、零戦の操縦桿（かん）を握るのも同じだ」

寄せ書きを見れば予科練生たちを思い出す。｢仲間に恥じない生き方をしたい｣。地味な底力をこれからも見せていく。（鈴木直人）

横山末雄さんへのインタビュー