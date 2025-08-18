¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë¤¬ÉÒÏÓÉû¼ÒÄ¹Ìò¡õÃæÂ¼Áó¤¬½é¤Î¾®³Ø¹»¶µ»ÕÌò¤Ë¡ªÇÈÎÜ¡ßÀî±ÉÍûÆàW¼ç±é¤Î10·îÊüÁ÷¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù
¢£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÊSnow Man ¸þ°æ¹¯Æó¡Ë
2025Ç¯10·î´ü¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µ¶âÍË22»þ¡Ë¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¤Ë¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnowMan¡Ë¡¢ÃæÂ¼Áó¤Î£²¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¸þ°æ¹¯Æó¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæÀ¾¿¿±û¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢¡ÈÊì¿Æ¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥¦¥½¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
Âç¼ê´ë¶È¤Ç½çÄ´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÌõ¤¢¤Ã¤ÆÂà¿¦¤·¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÖÂ¼·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤È¡¢¸µ¥ä¥ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¡¦Æü¹âçý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
·°¤Ï¡¢Ì¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿çý³¤·Ã¤ÎÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æçý³¤·Ã¤«¤é¡Ö¤ª¼õ¸³¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡È¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤ë¡£¤â¤·¥Ð¥ì¤¿¤é·ºÈ³¤ËÌä¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Êì¿Æ¶È¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°――¶ØÃÇ¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ê¥Ë¥»¥Þ¥Þ¡Ë¡É·ÀÌó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡©¡¡¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£
¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Àî±É±é¤¸¤ëçý³¤·Ã¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡ÖRAINBOWLAB¡×¤ÎÉû¼ÒÄ¹¡¦¹õÌÚÎµÇÏ¡Ê¤¯¤í¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤Þ¡Ë¡£çý³¤·Ã¤ÎÃÏ¸µ¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤ë±¦ÏÓÅªÂ¸ºß¡£¡ÖRAINBOWLAB¡×¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò±¢¤Ç¸£°ú¤¹¤ëÆ¬Ç¾ÇÉ¡£¤¤¤í¤Ï¤Î¤³¤È¤âÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎµÇÏ¤¬¡¢·°¤Èçý³¤·Ã¤Î¡È¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡É·ÀÌó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¤½¤·¤ÆÃæÂ¼Áó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤Ï¤¬¼õ¸³¤¹¤ëÌ¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¦º´¡¹ÌÚÃÒÌé¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤È¤â¤ä¡Ë¡£¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò³ð¤¨¤¿ÃÒÌé¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï»ùÆ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡ÈÇ®·ì¶µ»Õ¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¶µ°é¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬ÍÉ¤é¤®¡¢¸½ºß¤ÏÌøÏÂ³Ø±à¤ÎµìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿³Ø¹»¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤¦¤À¤±¤Ë¡Ä¡£¿¿ÌÌÌÜ¤À¤¬¡¢¤É¤³¤«Å·Á³¤Ê°ìÌÌ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£ÌòÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ô¤¤´ãº¹¤·¤äÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÃæÂ¼¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¾®³Ø¹»¶µ»ÕÌò¤ò¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù
2025Ç¯10·î¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µ¶âÍË22:00～22:54
½Ð±é¡§
²ÖÂ¼·°¡Ê¤Ï¤Ê¤à¤é¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë¡§ÇÈÎÜ
Æü¹âçý³¤·Ã¡Ê¤Ò¤À¤«¡¦¤Þ¤ß¤¨¡Ë¡§Àî±ÉÍûÆà
¹õÌÚÎµÇÏ¡Ê¤¯¤í¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤Þ¡Ë¡§¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë
º´¡¹ÌÚÃÒÌé¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤È¤â¤ä¡Ë¡§ÃæÂ¼Áó
µÓËÜ¡§±àÂ¼»°
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§´ÚÅ¯¡¡ÃæÀ¾¿¿±û¡¡Í£ÌîÍ§Êâ
±é½Ð¡§¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¥Ò¡¡ÅèÅÄ¹Ìî¡¡µÜºëË¨²Ã¡Êºë¤Ï¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë
À½ºîÃøºî¡§TBS
TBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tbs.co.jp/fakemommy_tbs/
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/