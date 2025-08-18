「ミスマガジン2023」一ノ瀬瑠菜、水着姿で色白素肌輝く「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2025/08/18】6人組アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーで「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞した一ノ瀬瑠菜が、18日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」35号（集英社）の表紙に登場。白い肌が輝く水着姿を披露している。
【写真】一ノ瀬瑠菜、濡れ肌ビキニショット公開
圧倒的なかわいさが話題になり、ブレイクを果たした一ノ瀬は「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。アイドルグループ「シャルロット」のメンバーとしても活動している。今号では、ボーダー柄の水着姿で美しいバストを披露。透明感のある白い肌が際立っている。
そのほか今号には、福井梨莉華、逢田珠里依（≒JOY）、峰島こまきらも登場する。（modelpress編集部）
◆一ノ瀬瑠菜「週プレ」表紙登場
◆福井梨莉華・逢田珠里依らも登場
