福井梨莉華、豊満美バスト大胆披露 弾ける笑顔に釘付け
【モデルプレス＝2025/08/18】タレントの福井梨莉華が、18日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」35号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】福井梨莉華、美ボディ輝く
ドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）の主要キャストに選ばれ、一般人から俳優デビューを果たした福井。BS時代劇『おいち不思議がたり』（NHK BS・NHK BSプレミアム／8月24日からNHK総合で毎週日曜6時10分〜再放送予定）などにも出演している。
今号では、ビキニ姿で美しいバストを大胆に披露。爽やかな笑顔で見る者を釘付けにしている。
今号の表紙は一ノ瀬瑠菜。そのほか、逢田珠里依（≒JOY）、峰島こまきらも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆表紙は一ノ瀬瑠菜
