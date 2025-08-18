≒JOY逢田珠里依、水着姿で抜群プロポーション際立つ
【モデルプレス＝2025/08/18】指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依が、18日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」35号（集英社）に登場。抜群のプロポーションを披露している。
【写真】≒JOY、ミニ丈衣装で全力パフォーマンス
≒JOYは指原プロデュースのアイドルグループ。3rdシングル「ブルーハワイレモン」が発売中で、全国ツアー2025「Our moon is getting full」も開催中である。今号では、イエローのビキニ姿で抜群のプロポーションを披露。美しいバストのほか、引き締まったウエストラインを惜しげもなく魅せている。
今号の表紙は一ノ瀬瑠菜。そのほか、福井梨莉華、峰島こまきらも登場する。（modelpress編集部）
◆逢田珠里依、抜群プロポーション披露
◆表紙は一ノ瀬瑠菜
