第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日の１７日、津田学園（三重）は３回戦で横浜（神奈川）と対戦し、０―５で敗れた。

津田学園は七回に３連打で一死満塁の好機を迎えたが、あと１本が出なかった。全力でプレーする選手に、スタンドの観客からは惜しみない拍手が送られた。

横浜５―０津田学園

七回に３連打、一死満塁で再び打席に

２点を追う五回。二死走者なしの場面で、７番打者・本田大翔選手が打席に入った。チームはここまで無安打で、四回に田中寛人選手が四球で出塁したのみ。横浜の織田翔希投手の外角高めの直球を逆らわずに左前に運ぶと、塁上で笑みがこぼれた。

六回までこの１安打に抑えられていた打線は七回につながった。一死から犬飼悠之介選手らの３連打で一死満塁。この場面で本田選手に打順が回ってきた。

心拍数が高くなるのが自身でわかるほどの緊張感。三塁コーチャーの横川愛斗選手を見ると、頬に指をあてるジェスチャーで「笑え」と伝えてくれた。だが、狙っていた真っすぐの初球を引っかけて遊ゴロに。頭から一塁に滑り込んだが併殺に打ち取られた。中前に運ぶイメージだったが、「自分の力が足りなかった」と振り返った。

２０１９年の夏、当時小学６年だった本田選手はアルプス席で津田学園を応援した。選手の姿を目に焼き付け、「俺も津田で甲子園に行く」と心に決めた。ベスト８入りは逃したが、憧れのグラウンドでプレーする夢はかなえた。「結果は悔しいが、全員でやり切った。この経験を必ず大学野球にいかしたい」。その表情は晴れやかだった。（佐々木崇太）

古田光佑選手の父・大舞台臨む息子に誇り

初めて３回戦進出となった津田学園のアルプス席では、古田光佑選手の父・耕平さん（５０）が、大舞台に臨む息子とナインに声援を送った。

球児だった耕平さんは、岐阜南（現・岐阜聖徳）３年時の１９９２年、岐阜大会の準々決勝で敗退。ベスト８に終わり、大舞台には立つことができなかった。

それだけに聖地への思いは強く、「家では『甲子園に行こう』という言葉が息子との合言葉になっていた。夢を現実にしてくれて誇りに思う」と目を細める。

この日、光佑選手はベンチスタートだったが、九回に代走で出場。スコアボードには「古田」と記された。試合は敗れたものの、耕平さんは「息子が甲子園のグラウンドに立つ姿を見ることができて、夢のようにうれしかった」と話していた。

恵土湊暉主将「力負けだった。桑山が必死に投げていたのに申し訳ない。甲子園でプレーした経験を今後にいかしていきたい」