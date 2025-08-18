18歳・一ノ瀬瑠菜、ビキニ姿で成長中の“フレッシュスレンダーボディ”大胆披露
名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（18）が、18日発売の『週刊プレイボーイ』35号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア&DVDに登場した。
【別カット】スレンダーボディ＆美脚を披露した一ノ瀬瑠菜
一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーとしても活動。圧倒的なルックスと絶品プロポーションで注目を集め、多数の雑誌の表紙を飾るなど大ブレイク。2月にはファースト写真集『MOIS』（小学館）を発売した。
今回は、成長中のT163・B83・W56・H84の“フレッシュスレンダーボディ”を披露。DVDでは、そのメイキングを43分収録している。
同号には、福井梨莉華、逢田珠里依、木村夢叶、小日向優花、峰島こまき、瀬戸環奈が登場する。
