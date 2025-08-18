

宮城県美里町の拠点駅、JR小牛田駅の構内（記者撮影）

【まずは写真を見る】そもそも、この駅名なんて読む？東北本線・石巻線・陸羽東線の3路線が乗り入れる「小牛田駅」。特急「イブニングウェイ」に使用されるレトロラッピングの気動車とは？

鉄道を使ってどうやって町を活性化させるか、若い人たちの知恵を貸してほしい――。「鉄道の町」を自認する宮城県美里町（みさとまち）の呼びかけに応え、全国の中・高校生が美里町に集結した。彼らは自分の足で町内を歩いて様子を観察し、列車に乗って利用状況を確認し、その結果を踏まえたアイデアを8月10日に披露した。どんな提案が出されたのか。

「鉄道」を資源に町の活性化を

宮城県の北東部に位置する美里町は2006年に小牛田（こごた）町と南郷町が合併して発足した。町全体に田園風景が広がる美しい町だ。

町の基幹産業は農業である。平坦な土地と豊かな水源を生かし、水田や畑は町の面積の7割を占める。一方で、ベッドタウンとしての側面も持つ。隣接する石巻市や大崎市、さらには列車で45分程度の距離にある仙台市の通勤・通学圏として定住する人が多く、宅地開発が盛んだ。

現在の人口は約2万2000人。全国で起きている少子高齢化、人口減少という流れには逆らえず、人口は合併前の1980年代の約2万9000人をピークに減少が続く。ベッドタウン効果による転入増だけでは賄えない。持続可能なまちづくりは急務であり、県内外から定住者や観光客を呼び込む必要がある。

町の観光ホームページでは観光名所として「山神社」「保土塚古墳」などを紹介しており、町内にはバラ、イチゴ、梨などの特産品もあるが、全国的な知名度があるとは言いがたい。そこで、美里町が目を付けたのが、町内を縦横に貫く鉄道である。

美里町の拠点駅はJR東日本の小牛田駅である。1890年の東北本線岩切―一関間の開通と同時に設置された由緒ある駅だ。1912年には石巻線、1913年には陸羽東線が開業し、小牛田は3路線が乗り入れる鉄道の要衝となった。

多くの列車が行き交うことで鉄道関連の雇用が生まれ、鉄道職員やその家族が小牛田に移り住むようになった。1982年の東北新幹線開業以降は鉄道の要衝としての賑わいは薄れている。それでも多くの路線が乗り入れる小牛田は、県内において仙台と並ぶ鉄道の要衝であることは変わらない。



東北本線・石巻線・陸羽東線の3路線が乗り入れる小牛田駅（記者撮影）

美里町産業振興課の小南友里主幹は「美里町の強みは3路線が交差する鉄道の結節点であること、鉄道の町として培われた豊かな歴史と文化、そして地域住民に根付く鉄道への愛着の3点だ」と話す。「この強みを生かして賑わい減少や若年層流出などの課題を克服したい」。

鉄道の町として美里町のブランド力が全国に知れ渡れば観光客が増え、地域で観光事業にかかわる雇用が増える。地域産品の販売も拡大する。そして、鉄道が交通インフラとして再評価されればダイヤが改善され、通勤・通学手段としての利便性が向上する。それによって定住人口が増える。美里町の鉄道にかける期待は大きい。

「異例」の通勤特急が登場

これまでも町内では鉄道を活用したイベントがいくつも行われてきた。小牛田駅を拠点に車両展示やミニSLに試乗できる「駅フェス」が毎年開催されているほか、昨年は有名大学の鉄道研究会が集結する「てっけんサミット」も開催された。陸羽東線の新庄と小牛田を結ぶ蒸気機関車「SL湯けむり号」も過去に何度か運行している。豪華観光列車「トランスイート四季島」が停車したこともある。

そして2025年夏。まずJR東日本が動いた。7月4日から東北本線仙台―小牛田・石越間で特急「イブニングウェイ」の運行が始まった。毎週金曜日の夜、仙台から小牛田方面に向かう下り列車を2本運行する。使用車両は快速「湯けむり号」としても使われている、座席がリクライニングシートのキハ110系2両編成。仙台―小牛田間の所要時間は34分で通常よりも10分程度短縮した。SLのような観光列車ではなく、通勤客需要の取り込みを狙った地元向けの施策である。

「週末の夜にゆったり座って帰っていただきたい。美里町に住んでよかったと思ってもらえるように作りました」と、JR東日本小牛田統括センターの渡邉和利所長が話す。首都圏で通勤ライナーという新たなマーケットが生まれたことから、仙台でも同様のマーケットが生まれるのではないかという期待がある。しかし、「乗車人員が減り続けているような地方路線で列車本数を増やすのは異例中の異例だ」として、導入までには社内で賛否両論あったという。



特急「イブニングウェイ」に使用されるリクライニングシートのキハ110系レトロラッピング車両（写真：Yellow Magic／PIXTA）

渡邉所長は地元出身。子供の頃から沿線を走る列車を見て育った。「個人的には古き良き時代の風景を大事にしていきたいと思う。しかしノスタルジックな感情だけで鉄道を維持していくのは厳しい」。一方で、「人口が少ないなら少ないなりに打つ手はある」とも言う。それがイブニングウェイである。

全国の高校生招き「誘客」案募る

渡邉所長は「これは人口減少という地域が抱える問題に対してJR東日本が出した1つの答えです。言い方を変えればJR東日本から地域への挑戦状です」と話す。

利用者が少なければイブニングウェイは廃止となる。しかし、利用状況が好調ならほかの曜日も含めてもっと走らせようという展開になるはずだ。そうなれば美里町の小南主幹が話したとおり、通勤・通学手段としての利便性が向上し定住人口の増加につながる。「この挑戦状に地域は必ず応えてくれると信じています」（渡邉所長）。

そして次の展開が、冒頭で触れた中・高校生たち。美里町が招聘したのは全国高校生地方鉄道交流会というイベントである。主催者は一般社団法人全国高校生地方鉄道交流会。このイベントは2012年から毎年夏に全国各地で開催され、今年で14回目を迎える。「全国高校生」と銘打つが、中高一貫校の場合は中学生も参加している。「『鉄道のまち 美里町』の名を全国に浸透させ、他府県からの観光客をどのように誘客するのか、学生ならではの柔らかい頭で提案してほしい」と相澤清一町長が招聘の狙いを語る。

交流会は鉄道を通じて高校生の社会性の向上・キャリアデザインの構築に寄与することを目的とするが、鉄道事業者や自治体にもメリットがある。2024年に伊賀鉄道をテーマに三重県伊賀市で開催された際には写真部門で受賞した生徒の写真が、市が発行するポケット時刻表の表紙に採用された。

今回の交流会は8月8〜10日の3日間、町内の会場で行われた。1日目は講演が主体で美里町やJR東日本の担当者から町の概要や鉄道との関わりについて学ぶ。2日目は、午前中は地元の高校生との交流、午後は自由行動で、各自が調査研究や写真撮影を行った。

そして3日目が本番だ。「うまく発表できなくても思いは伝わります。がんばりましょう」と交流会の大溝貫之代表理事があいさつし、全国から参加した10校によるプレゼンテーションが始まった。

最優秀賞は「星の街」をPR

各校が趣向を凝らして作成した資料がスクリーンに映し出された。1校当たりの持ち時間は8分。内容としてはSL観光列車の復活、地元の特産品を使った駅弁の開発といったものから、運行が終了した寝台特急「カシオペア」の車両を誘致して列車ホテルとして活用する、広い駅構内を活用して貨物駅として物流センターを作るというアイデアも出た。

すべての発表が終わり、相澤町長やJR東日本の渡邉所長ら5人の審査員による審査が行われた。なお、記者も審査員の1人として審査に加わった。

最優秀賞に相当する「美里町長賞」を受賞したのは成城中学校・成城高等学校（東京都）。空気が澄んでいて高層建築物が少ないという環境を生かし、「美里町を“星の街”として全国に売り出せばどうか」と提案した。



最優秀賞に相当する「美里町長賞」を受賞した成城中学校・成城高等学校の生徒たち（記者撮影）

深夜、見晴らしの良い場所に列車を停車させ、車内から夜空の星を観察する、廃校となった中学校の校舎を宇宙関連施設にするといったアイデアだ。また、老朽化している町役場の建物を移転する際には駅前の空き地に移転させ、商業施設や保育所を併設し公共サービスを集約する。さらに現在は公園に静態保存されているSLの車両をこの施設内に移転させ屋内展示する、屋上は展望デッキとして車両基地や町の田園風景を一望できるようにしてはどうかという。

次点に相当する「JR東日本小牛田統括センター所長賞」を受賞したのは清風南海高校（大阪府）。公園のSLと駅からやや離れた場所にある転車台を駅前に移設し、転車台の上にSLを乗せて展示する、鉄道資料館も併設するという提案を行った。

また、駅の近くにあり現在は使われていないNTTの施設を宿泊施設や観光案内所として活用する、廃校となった中学校を町の特産品であるバラ園にするというアイデアも出た。

次なる町の行動は？

存廃問題に揺れるJR芸備線の沿線にある広島県立三次高等学校からも生徒が単身で参戦してプレゼンを行い、第3位に相当する「美里町物産観光協会会長賞」を受賞した。

芸備線でも「高校生サミット」などさまざまなイベントを行い、沿線住民が団結するきっかけになったという。「自治体、住民団体、JR東日本が集まってアイデアや意見を交換するプラットフォームを作るとアイデアの実現に近づく。芸備線でできたことは美里町でもできる」とこの生徒は壇上で熱く語った。



宮城県美里町で開いた「全国高校生地方鉄道交流会」の初日。全国から高校生らが集まった（記者撮影）

これらの発表を聴講した地元住民からは「よく調べている」「町民も知らないことが多かった」という声が聞かれた。相澤町長も「斬新なアイデアが多くびっくりした」と率直な気持ちを語った。一方で、後で聞いた話だが、「実現するとしたら一体いくらかかるんだ」「カシオペアを欲しがる自治体は全国にたくさんある」という否定的な声もなかったわけではない。

しかし、学生たちのアイデアが実行可能かどうかよりも重要なことがある。それは、このイベントを契機として美里町が次にどのような行動に出るのか、住民たちがどのような行動を起こすのかだ。

イベントをやってそれで終わりにしてはいけない。その意味で、今回の交流会は「全国の高校生から美里町への挑戦」といえる。



（大坂 直樹 ： 東洋経済 記者）