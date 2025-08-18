ボートレース芦屋の「オール九州選抜戦」は3日目を迎える。注目は12Rだ。

篠崎がインで主導権を握る。初日から4戦2勝と順調に得点を加算中。出足、伸びと弱点のない好バランスの仕上がりを誇る。また、今年のイン1着率78％の好実績。ここも先マイ一気に押し切る。

相手は驚異のスタート力を持つ松村のカド戦。前川はそつなく差して連浮上へ。山口広は先捲りなら。仕上がりに不安を抱える松崎は軽視したい。

＜1＞篠崎仁志 何もしていないので足は特に変わっていない。気温の影響で少しの変化はあるかもしれないけど、数字より動いている。

＜2＞前川守嗣 ペラを片面だけ回転を抑える感じに叩いて、道中の感じは良かった。ターン回り系の方がいい。もう片面も同じように叩いてみる。

＜3＞山口広樹 後半は捲り差しを失敗しただけで悪い足ではない。タイムは直線寄りの方がいいけど、体感は良くなっている。

＜4＞松村敏 初日よりグリップは良くなっている。そこそこ動いているし、足は悪くない。ただ、体感はしっくりきていない。

＜5＞松崎祐太郎 ペラも本体もやったけど、本当に良くない。ウエスタンで乗った富田からもこのエンジンは絶対良くならないと言われた。いいところを探して調整していく。

＜6＞三川昂暁 ピット離れが悪い。道中はグリップしていて走り出せば悪くないけど、ペラは叩き変える。