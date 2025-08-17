両親にプロポーズの報告をすると「私たちのお願い、忘れたの？」露呈した『思惑』に毒親だと気づいた瞬間

今回は、筆者が友人から聞いた、家族に【結婚することを報告した時】のエピソードを紹介します。家族の反応を見て「うちの家族、私のことをそんな風に思っていたんだ」とショックを受けてしまった理由とは！？

「東京についてきて」と彼からプロポーズ。両親と兄に結婚を報告したら

私は東京に住む既婚の会社員です。大学卒業まで、生まれ育った地方から出たことがなかったのですが、今の旦那との結婚を機に上京しました。

彼から「東京に転勤することになったから、結婚してついてきてほしい」とプロポーズされた時には本当に嬉しかったです。しかし、当時の私には気掛かりなことが。

それは、実家で一緒に住んでいた【両親】のこと。学生の頃から、両親に「私たちがお年寄りになったら、面倒見てね♪」と冗談っぽく言われ続けていたため、「私が東京に行ったら、お父さんとお母さんの面倒を見るのが難しくなるかも」と気になったのです。

しかし、プロポーズしてくれた彼と、どうしても幸せになりたかった私。私と同じく実家に住む2つ年上の兄がいたため、「私が遠方に行っても、お兄ちゃんと協力し合えばなんとかなるはず！」と思いなおしました。

そしてある日の夕飯時に、両親と兄に「私、結婚して東京に行く」と打ち明けました。きっと祝福してくれると思っていたのですが、3人の反応は私の想像とはかけ離れていたのです……。

「東京に行くなんてダメ」猛反対された私は、家族の「思惑」に気づいてしまった

まず、両親が真剣な顔で「あんた、私たちの介護はどうするの？ 昔からお願いしてたでしょ？」と言ってきました。さらに兄が、真っ青な顔で「お前が両親の面倒見ないなら、誰が見るんだよ。東京に行くなんてダメだ！」と反対してきたのです。

そういえば昔から、両親が『老後の面倒を見て』と頼んでいたのは私にだけで、お兄ちゃんには一切頼んでいなかった……。

元々長男びいきなところがあった私の両親は、自分たちの介護をすべて私だけにやらせようとしていたことに、その時やっと気がついたのです。

その後、彼も交えて、結婚を了承してもらえるよう何度もお願いましたが、両親も兄も「地元に残って、将来は親の面倒を見ろ」の一点張り。

結局、かけおち同然で上京・結婚する形になってしまいましたが、今でも全く後悔していません。親の老後のために、自分の幸せを犠牲にするのは違うと思うからです。

ただ、育ててくれたことには感謝しているので、今後両親に何かあった際には、自分のできる範囲で力になりたいと思っています。

【体験者：40代・女性会社員、回答時期：2025年7月】

