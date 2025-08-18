TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤Ï¡¢NATO=ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤È»÷¤¿·Á¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ç§¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÆÃ»È¤Ï17Æü¤ÎCNN¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤¢¤ë²ÃÌÁ¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÁ´²ÃÌÁ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤È¸«¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦NATO¤Î½¸ÃÄ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÈÎà»÷¤¹¤ëËÉ±ÒÂÎÀ©¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ç§¤á¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥Õ»á¤Ï15Æü¤ÎÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬²ñÃÌ¤Ç¡Ö¶¯ÎÏ¤Ê¡Ø°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡Ù¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£¾ùÊâ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤ÏCBS¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼óÇ¾¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤Ç¡Ö¾ÜºÙ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£