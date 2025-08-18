Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¾²²¼¤«¤é±ì¡¡¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏÀ©¸æÁõÃÖ¤«¤éÈ¯À¸
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤Î¾²²¼¤«¤é±ì¤¬½Ð¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡¢±ì¤Ï¼ÖÎ¾¤òÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏ¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÁõÃÖ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¡Ö¤³¤À¤Þ764¹æ¡×¤Ï¡¢15Æü¸á¸å10»þ¤¹¤®¡¢´ôÉì±©Åç±Ø¤ËÄä¼Ö¤·¤¿ºÝ¡¢9¹æ¼Ö¤Î¾²²¼¤«¤éÇò±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±ì¤Ï¼ÖÎ¾¤òÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Î½ÐÎÏ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¡Ö¼çÊÑ´¹ÁõÃÖ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁõÃÖ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ì¤¬½Ð¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ºÇ¿··¿¤Î¡ÖN700S¡×¤Ç¡¢¤³¤È¤·6·î¤«¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRÅì³¤¤ÏºòÌë¡¢¼ÖÎ¾¤òÉÍ¾¾¹©¾ì¤ËÁ÷¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª³ÎÇ§¤ÎÃÊ³¬¤ÇÅÅµ¤²óÏ©¤¬Àµ¾ï¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¡¢¤¤ç¤¦¤Î±¿¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£