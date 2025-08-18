¥Ï¥í¥×¥íÀ¾ÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼13¿Í¤¬¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¥«¥Ð¡¼¡¡Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤²Î¤¤·Ñ¤°
1970Ç¯8·î¤ËÂçºåËüÇî²ñ¾ì¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤¬¡¢¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ¾ÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼13¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¡¢55Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤³¤È¤¬17Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ºî»ì¤¤¿¤ä¤Þ¤ª¤µ¤à¡¢ºî¶Ê¿ùÅÄÆóÏº¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢Àï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÖÊ¿ÏÂ¡×¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤ä³Ø±àÊ¶Áè¤Ê¤É¤¬Â³¤¯·ãÆ°¤Î»þÂå¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤«¤éÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤òÂ÷¤¹¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÆ¤ÓÂçºå¤ÇËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð20¡¦7ºÐ¤Î¼ã¤¤¥Ï¥í¥×¥íÀ¾ÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£
´é¤Ö¤ì¤Ï¡¢¸µJuice=Juice¿¢Â¼¤¢¤«¤ê¡Ê26¡Ë¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25°æ¾å½Õ²Ú¡Ê19¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à²¼°æÃ«¹¬Êæ¡Ê19¡Ë¡¢Juice=Juice¾¾±ÊÎ¤°¦¡Ê20¡ËÍß·°ì²Ú¡Ê21¡Ë¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼½©»³âÃ½ï¡Ê23¡ËÐ®É÷ÎÜÇµ¡Ê17¡Ë¡¢BEYOOOOONDSÀ¾ÅÄ¼®Î¤¡Ê22¡Ë²¬Â¼ÈþÇÈ¡Ê20¡Ë¡¢OCHA NORMA¹ËÜÎÜÍþ¡Ê22¡ËÀ¾ùõÈþ¶õ¡Ê19¡Ë¥í¡¼¥¸¡¼¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¿¢Â¼ÍÕ½ã¡Ê17¡Ë¡¢¾åÂ¼ÎïºÚ¡Ê16¡Ë¤Î13¿Í¡£
»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²Î»ì¤Î¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¤¤Èµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ã¤¦¤Èµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òË¾¤à¤Î¤«¡×¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¢¡¤¤¿¤ä¤Þ¤ª¤µ¤à¥³¥á¥ó¥È
1970Ç¯¤Î¼ã¼Ô¤ÏÉã¿Æ¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¥¨¥é¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹È±¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¤¡×¤³¤È¤â¤«¤é¤«¤¤¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢º£¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÌäÂê¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤Á¤¬¤¦¡×¤È¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ±Ä´°µÎÏ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤À¤±²Î»ì¤ò»þÂå¤ä½÷À¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤Ê¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¿Í¡¹¤Î´ê¤¤¤äµ§¤ê¤À¤±¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢¡¿ùÅÄÆóÏº¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢À¸¤Þ¤ì¤¯¤ë¿·¤¿¤ÊÌ¿¤¬¡ÖÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤»Ò¶¡¤¿¤Á¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢»ä¤Î¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î²ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤µ¤È¡¢´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£