チェルシー指揮官「満足できるパフォーマンス」　C・パレスとの開幕戦はスコアレスドローも手応えを口に

写真拡大

　チェルシーを率いるエンツォ・マレスカ監督が、クリスタル・パレスとの開幕戦を振り返った。イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

　チェルシーは17日、プレミアリーグ開幕節でクリスタル・パレスと対戦。試合は両チーム共に得点できず、スコアレスドローという結果に終わった。

　試合後、マレスカ監督は「勝利するためのチャンスは十分に作ったと思う」とコメント。ゴール期待値（xG）やシュート本数で相手を上回ったことについては、「前半、我々はFKで失点したが、審判が得点を取り消した。その後は相手にチャンスを多くは与えなかった」と手応えを口にした。

　そして、「チャンスを作ろうとし、そのうちのいくつかを逃した。だが、全体的には満足できるパフォーマンスだった」と試合を振り返り、選手たちが見せた戦いぶりを称えた。

　チェルシーは次節、22日にアウェイでウェストハムと対戦する。


