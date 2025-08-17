ビームス プラスがブリーフィングに別注、“通勤最強デイパック“を発売

「ビームス プラス（BEAMS PLUS）」が、ラゲッジブランド「ブリーフィング（BRIEFING）」に別注した新作デイパック「TA PACK」を発売する。ビームス プラス 丸の内、ビームス ライフ 横浜、ビームス公式オンラインショップで8月23日から31日まで開催するブリーフィングのモアバリエーションイベントで取り扱う。会期後はオンラインショップでの展開を継続し、他の実店舗での取り扱いは現時点では未定。。

TA PACKは、別注MADE IN USAラインから登場。ブリーフィングの初期のアーカイヴモデルである「DAYPACK」をベースに、現代のニーズに合わせてアップデートした“通勤最強デイパック”に仕上げた。開口部のジップを斜めに配置することで開閉しやすさを担保し、PCが収納可能なクッション付き背面スリーブを備えた。ハーネスは、アウターの上からでもかさばりにくいようにややスリムに設計。素材には、050デニールのバリスティックナイロンを採用した。エアフォースブルー、カーキ、ブラックの3色展開で、価格は7万7000円。なお、ビームス プラスのブリーフィングへの別注による新作デイパックの発売は約5年ぶりとなる。

