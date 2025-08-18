A.B.C-Z・塚田僚一が大興奮、夢の“100万馬券”ゲット「何に使おうか考えて眠れない〜」
アイドルグループ・A.B.C-Zの塚田僚一（38歳）が、8月17日に行われた競馬の札幌記念で的中、“100万馬券”を手にした。
塚田はこの日、A.B.C-Zの公式X（Twitter）で「『勢いで予想したぜ！』3連単ボックス 馬番：01,05,07,08,09,14,15」と札幌記念の予想を投稿。3連単ボックスを各100円、210通り（2万1000円）購入したところ、結果、9→15→14の3連単が的中、「130万7650円」の払い戻しとなった。
この結果に、塚田は「うわぉーーーーー！！！！！！！！！！！！！！！！！！！100万馬券！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！どうすりゃいいんだー？？？？？？？？！！！！」と大興奮。
その後、ミュージシャンでタレントのDAIGOから「つかちゃん！！すごい！！おめでとう！！ TKY！！ とりあえず 今日は 喜んでおこう！！！！ 競馬の旅は続くからね！！ マジすごすぎる！！」とメッセージが寄せられ、塚田は「競馬は夢がある！！！ バンドやアイドルも一緒！！！ 喜びを共有できるのも競馬の良いところですね」とコメント。
夜になっても興奮は続いているようで、「まじで何に使おうか考えて眠れない〜、、、」と投稿している。
