加藤ローサ、松井大輔氏との離婚を公表「今年じゃなくて、ちょっと前なんですけど」
モデルでタレントの加藤ローサ（40歳）が、8月17日に放送されたトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。サッカー元日本代表の松井大輔氏（44歳）と、離婚していたことを公表した。
この日の冒頭、「先に言った方がいいかな」と切り出した加藤は「実は、今は籍を抜いていて。新しい私たちのカタチで、今一緒に生活は続けつつ、ちょっと夫婦というカタチを変えて。離婚してて。初めて言っちゃった」と松井氏との離婚を明かした。
そして「今回お話いただいたときに、迷ったんです。（番組に）出ないか、（離婚を）言っちゃうか。それで公表することになった」とコメント。
離婚時期については「今年じゃなくて、ちょっと前なんですけど」と話し、離婚の理由については「大きな出来事があったとかじゃないんですけど、年月を重ねて、（夫婦の）関係性が変わっていったっていう感じかなぁ。『カタチが変わっちゃったねぇ』みたいな感じですかね」とのこと、今回、公表を決めた理由としては、「道行く人にも『ダンナさん好きなんです』って言ってもらったりとか、いちいち（今も夫婦と）ウソついてる気がして苦しかったんで」と語った。
離婚後も「一緒に住んだままなんですけど、彼は去年サッカー選手を引退して、さらに忙しくなり、日本国内だけじゃなくて、海外でサッカー教室やったりとか、飛び回ってるんで、さらに顔を合わせることは少なくなったけど、家から出発して家に帰ってくるっていうのは変わらない」「2人の共通の思いで、お父さんとお母さんの役割は果たしたい（ので一緒に住んでいるが）、永久的に一緒に住むことはない」という。
また、松井氏もVTRで出演し、離婚について「紙の（離婚届の）問題だけ」「僕たちは変わらない関係」「いつも通りの生活をしている」と話したが、加藤は「彼は変わらず自分の好きなことだけを追いかけてるタイプで。なので変わらないですね。やっぱり籍が入ってる、入っていないとでは、私の気持ちが結構変わって。『良い妻でいなきゃ』みたいな。すごい思っちゃって。たとえば今日とか、お仕事が一つあります。帰ったらすぐ夜ご飯じゃないですか、この時間。『良い妻しなきゃ』とか思うと、この（収録の）前に買い出ししたり、ご飯作ったり準備して、温めるだけの状態にして出かけたりとかっていうのを、結局、仕事一つするにも自分がめっちゃ大変だったとか…あったんですけど、今はそこがちょっと力が抜けたというか。そもそも妻じゃない。頑張らなくていいって思えるようになって、私はすごい変わったなって思ってます」と語った。
