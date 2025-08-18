「普通すぎるコーデ」は卒業！【しまむら】重ねて即今っぽ♡「キャミ・ビスチェ」

脱無難コーデを目指すなら、レイヤードスタイルがおすすめ。今回は【しまむら】から、重ねるだけで今っぽい着こなしを楽しめる、キャミとビスチェを厳選しました。Tシャツやタンクにさらっとレイヤードするだけで、着こなしに立体感が生まれて垢抜けた印象に。普通すぎるコーデから抜け出したい人は、ぜひ参考にしてみて。

着るだけで華やぐシアーキャミ

【しまむら】「TT*ERIシアーカサネキャミ」\1,639（税込）

軽やかなシアー素材が重なったキャミソールは、ウエストのギャザーでメリハリをつけつつ、お腹まわりをふんわり自然とカバー。ワンピースにレイヤードするだけで、今っぽさがグッとアップするはず。羽織りやカゴバッグも淡色でまとめれば、こなれた大人のワントーンコーデに仕上がります。

刺しゅうキャミを定番コーデに投入するだけでたちまち鮮度アップ

【しまむら】「エンブロシシュウキャミTU」\1,639（税込）

立体感のある刺しゅうキャミソールをロゴTに重ねた、遊び心満点なレイヤードスタイル。ヒップまで隠れる丈感で、大人女性でも気負わず取り入れやすいのが魅力です。シンプルなTシャツ × デニムパンツも、このキャミソールを重ねるだけでコーデの鮮度が上がりそうです。

ビスチェ × フレアスカートでつくる大人フェミニン

【しまむら】「シャギービスチェ」\1,089（税込）

もけもけ感がポイントのシャギービスチェは、ほんのり透け感のあるデザインで夏らしいセンシュアルなムードを引き寄せてくれます。ニットタンクに重ねることで、適度な肌見せも楽しめそう。コンパクトな丈感なので、ハイウエストのスカートとも好相性です。小物も淡色系で揃えれば、リゾートにも街にも映える、大人のワントーンコーデに。

ビスチェとスカートのセットアップでワンツーコーデが決まる

【しまむら】「YUMビスチェ + ナロSK90」\2,420（税込）

くしゅっとギャザーがたっぷりなビスチェと、すとんと落ちる美シルエットのスカートのセット。トレンドのブラウンなら、重たくなりすぎずに引き締められるのがうれしいポイント。オフホワイトのインナーを合わせれば、夏でも涼やかな印象に導いてくれます。足元には、チュールが重なったサンダルを合わせれば、グッと華やかさがアップ。夏らしくクリアバッグで軽やかに仕上げれば、ワンランク上の着こなしに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naa.gram様、@mguu__m様、@collin_wear様Instagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase