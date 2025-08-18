アーセナルが敵地でマンU下して白星発進!! セットプレーから先制点、20本以上のシュート許すも守護神ラヤが好セーブ
[8.17 プレミアリーグ第1節 マンチェスター・U 0-1 アーセナル]
プレミアリーグは17日、第1節3日目を各地で開催し、マンチェスター・ユナイテッドとアーセナルが対戦。前半13分にセットプレーの流れから先制したアーセナルが1-0の完封勝利を収め、白星スタートを成功させた。
昨季15位と低迷したホームのマンチェスター・Uは新戦力のFWマテウス・クーニャ、FWブライアン・ムベウモらを先発起用。一方、昨季2位のアーセナルは新戦力のFWビクトル・ギェケレシュ、MFマルティン・スビメンディらがスターティングメンバーに名を連ねた。
序盤からマンチェスター・Uがボールを保持して試合を進め、フィニッシュに持ち込む場面を作り出す。しかし、13分に試合を動かしたのはアーセナルだった。MFデクラン・ライスが蹴り出したCKをGKアルタイ・バユンドゥルが処理し切れずにボールが流れると、ファーサイドのDFリッカルド・カラフィオーリがヘディングで押し込み、スコアを1-0とした。
1点のビハインドを背負ったマンチェスター・Uは30分、カウンターを発動させると、左サイドでボールを呼び込んだMFパトリック・ドルグがPA外から果敢に狙う。しかし、左足から放たれた鋭いシュートは右ポストを叩いてしまう。さらに38分にはPA内で受けたクーニャが一気の加速から左足のシュートを放つも、好反応を見せたGKダビド・ラヤに左手で触れられてネットを揺らすには至らなかった。
1-0のまま後半を迎えると、10分にマンチェスター・Uベンチが動き、MFディオゴ・ダロトに代えてMFアマド・ディアロを投入。さらに19分にはMFマヌエル・ウガルテと新戦力のFWベンヤミン・シェシュコをピッチへと送り込み、状況を打開しようと試みる。
マンチェスター・Uが押し込む時間帯が続くものの、アーセナルが粘り強く対応。28分には左サイドのドルグのクロスをムベウモがヘディングで叩きつけるがラヤに弾き出されてしまった。その後もマンチェスター・Uが圧力をかけ続けて最終的に20本以上のシュートを記録したが、最後までゴールを許さなかったアーセナルが逃げ切って1-0の完封勝利を収めた。
