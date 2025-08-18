¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¡¢EU°Ñ°÷Ä¹¤È²ñÃÌ ¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î3¤«¹ñ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¡×
18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬EU=¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï17Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤òË¬¤ì¤Æ¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢¡ÖÎÎÅÚÌäÂê¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î3¤«¹ñ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¥í¥·¥¢¤Ï3¤«¹ñ¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ëµ¤ÇÛ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¥í¥·¥¢¤¬²ñÃÌ¤òµñÈÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤ÊÀ©ºÛ¤¬É¬Í×¤À¡×
°ìÊý¡¢EU¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¶¤ÏÉðÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
18Æü¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó°Ñ°÷Ä¹¤Î¤Û¤«¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤é¤¬»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£