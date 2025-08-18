1円単位でワリカンする「合理主義な理系男子」にイラッ！でも固定観念を覆す年下の彼の魅力に惹かれて…【作者に聞く】
【漫画】この2人…どうなる？本編を読む
婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くないし、大手IT企業勤めだし、いいかも!?と思っていたら、一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」をしてきた。衝撃の“ワリカン男”と、おごられて当たり前な“昭和女”は一見分かり合えないと思いきや、互いに理解し惹かれ始めていく…。
■「迷いがあるなら挑戦を」…作者が送る婚活中の読者へのメッセージ
婚活経験者でもあるコニシさんから、婚活中や結婚を考えている読者へのメッセージを尋ねると、「結婚や婚活に対して、周りはいろいろなことを言ってきますよね。直接じゃなくても、メディアを通してさまざまな情報や意見が耳に入ってくるので、『何が自分の本当の気持ちなのかな』って見失って当然だと思う」と、現代の婚活事情に理解を示す。
続けて、「ただ、少しでも迷いがあるなら挑戦してみたらいいと思う。行動することでわかることは必ずあると思うので」と、背中を押すメッセージを送った。
「こんな男ぜったい嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆す年下の彼の言動にいつしか惹かれ始め、変わっていくさまから目が離せなくなる本作。ほかにも独自の価値観を持った人が登場し、共感できるポイントも多いので、未読の人はぜひ一度読んでみてほしい。
