◇イングランド・プレミアリーグ開幕節 マンチェスターU1ー0アーセナル（2025年8月17日 マンチェスター）

アーセナルは17日、敵地でのマンチェスター・ユナイテッド戦に1ー0で勝利。イングランド・プレミアリーグ開幕節注目の好カードを制し、白星発進を飾った。

アーセナルは3シーズン連続2位に終わり、今季こそ王座戴冠に燃える新シーズン開幕戦でいきなりマンチェスターUと激突。アルテタ監督は注目の新戦力FWギョケレス、MFスビメンディをスタメン起用。一方、マンチェスターUもFWクーニャ、FWムベウモら期待の新加入選手を先発起用した。

試合は前半13分、セットプレーから先制。左CKのチャンスでMFライスが鋭いクロスを入れると、相手GKの弾いたこぼれ球をDFカラフィオーリが頭で押し込みリードを奪った。

先制したもののボールを支配され、猛攻を受ける展開が続くも守護神GKラヤがファインセーブを連発。前半38分、FWクーニャの角度のないところからのシュートを左手一本で弾きゴールを死守。後半28分にはFWムベウモの強烈なヘディングシュートを横っ飛びで防ぎクリーンシート（無失点試合）を達成。

DFサリバ、DFガブリエルの強力センターバック（CB）コンビを中心にチーム一丸となって虎の子の1点を最後まで守り抜き白星発進。苦しみながらも大きな勝ち点3を獲得した。