超鋭利CKからカラフィオーリが決勝弾！３年連続２位アーセナルがビッグマッチを制す！昨季15位マンUは１点が遠く黒星発進
現地８月17日に開催されたプレミアリーグ第１節で、昨季15位のマンチェスター・ユナイテッドと同２位のアーセナルが、前者の本拠地オールド・トラフォードで激突。いきなり名門同士のビッグマッチが実現した。
開始13分、アーセナルがCKから幸先良く先制に成功。ライスが上げたゴールに向かう鋭いクロスを、GKバユンドゥルが前に弾き切れずファーに流れると、カラフィオーリがヘッドで押し込んだ。
ビハインドを負ったユナイテッドは25分、昨季ブレントフォードでリーグ４位の20点を挙げたムベウモが速攻から左足を一閃。しかし、仕留め切れない。その後、38分に同じく新戦力のクーニャが放ったシュートは、GKラヤの好守に阻まれる。
ムベウモらは後半に入っても惜しいシーンを迎えるが、ホームチームは１点が遠い。
一方、60分に新エース候補ギェケレシュとマルチネッリに代え、ハバーツとマドゥエケを送り込んだアウェーチームも、中々追加点を奪えない。
結局、１−０でタイムアップ。直近３年連続で２位のアーセナルが、15位からの巻き返しを目ざすユナイテッドとの接戦を粘り強く制し、白星発進を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超鋭利なCKからアーセナルがマンU相手にゴール
