「ドジャース６−０パドレス」（１６日、ロサンゼルス）

ドジャースがパドレスとの首位攻防戦に連勝し、ナ・リーグ西地区単独首位の座を奪回した。攻撃の口火を切ったの大谷だった。初回、１球も振らずに四球で出塁。後続２人も四球で歩いて三進し、Ｔ・ヘルナンデスの犠飛で先制のホームを踏んだ。

パ軍先発・シースの制球難に乗じて二回も四球を選び、適時失策で２得点目を記録。チームはこの二回に５点を奪った。さらに大谷は、前日の試合で連続安打試合が１２で止まった中、四回に外角低めのボールになるナックルカーブにバットを伸ばして中前打。３打席連続出塁を記録した。

計６得点の打線に加えて、４投手で相手打線を完封して快勝。試合後のロバーツ監督は「いい気分だ。今夜はぐっすり眠れるよ」と上機嫌。大谷の打席を振り返り、「冷静に四球を選んで後ろの打者につなげ、いい流れをつくることができた。翔平は自分の役割を果たしてくれた」と称えた。

４連敗からの連勝で３日ぶりに単独首位に立った。「チームがいい野球をできていることが何よりもうれしい」。試合後の指揮官に笑みは絶えなかった。