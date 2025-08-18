◆プレミアリーグ第１節（開幕戦）チェルシー０−０クリスタルパレス（１７日、英国・ロンドン、スタンフォード・ブリッジ）

第１節３試合が行われ、日本代表ＭＦ鎌田大地が所属するクリスタルパレスはアウェ−で今夏クラブＷ杯優勝を果たしたチェルシーと対戦。クリスタルパレスがコンパクトな陣形を崩さず守り切り、０−０で引き分け、アウェ−で貴重な勝ち点１を奪った。

鎌田は先週のコミュニティー・シールド戦で負傷し、欠場。関係者の話では怪我は軽症で、既にピッチの上を歩き、経過が良好であれば２１日に行われる欧州コンフレンスリーグのプレーオフ戦に「出場する可能性もある」という。

試合は前半１３分、クリスタルパレスのエース・エゼがＦＫでチェルシーの壁の隙間をすり抜けるボールを蹴り込み、ゴールネットを激しく揺らした。先制点が決まったかに見えたが、クリスタルパレスＤＦグエーイがチェルシーＭＦカイセドを押したため、反則とＶＡＲで確認され、取り消された。

この後はチェルシーが９０分を通して７１．３％のポゼッションでボールを支配したが、スコアレスドローとなった。優勝争いに食い込みたいチェルシーにとっては痛い開幕戦ホームで引き分け発進。クリスタルパレスは、昨季プレミア王者リバプールが相手となったコミュニティ・シールドをＰＫ戦で制した勢いを保ってシーズンに入り、勝ち点１をもぎ取った。