ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ワールドゲームズ成都大会、閉会式開催 ワールドゲームズ成都大会、閉会式開催 ワールドゲームズ成都大会、閉会式開催 2025年8月18日 1時29分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／謝剣飛） 【新華社成都8月18日】中国四川省成都市で開かれていた第12回ワールドゲームズは17日、閉会式を行い、閉幕した。 １７日、閉会式で行われたパフォーマンス。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／張博文）１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、閉会式に入場する中国選手団。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／張麗螭）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／謝剣飛）１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、閉会式に入場する中国選手団。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／謝剣飛）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、閉会式に登場した大会マスコット「錦仔（ジンザイ）」。 （成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、閉会式で打ち上げられた花火。（成都＝新華社記者／沈伯韓）１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、閉会式で打ち上げられた花火。（成都＝新華社記者／丁増尼達）１７日、閉会式で打ち上げられた花火。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、閉会式で打ち上げられた花火。（成都＝新華社記者／丁増尼達）１７日、閉会式に登場した大会マスコットの「蜀宝（シューバオ）」（右）と「錦仔（ジンザイ）」。（成都＝新華社記者／張博文）１７日、閉会式であいさつする国際ワールドゲームズ協会（ＩＷＧＡ）のペルレナ会長。（成都＝新華社記者／張麗螭）１７日、閉会式であいさつする次期開催地ドイツ・カールスルーエの代表。（成都＝新華社記者／張麗螭）１７日、閉会式で行われた国際ワールドゲームズ協会（ＩＷＧＡ）旗の引き継ぎ式。（成都＝新華社記者／張麗螭）１７日、閉会式で行われた国際ワールドゲームズ協会（ＩＷＧＡ）旗の引き継ぎ式。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、閉会式で行われた贈答品の交換式。（成都＝新華社記者／丁増尼達）１７日、閉会式で打ち上げられた火花。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、閉会式で行われたパフォーマンス。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、閉会式で、大会マスコット「錦仔（ジンザイ）」と記念撮影する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、閉会式で、大会マスコット「蜀宝（シューバオ）」と記念撮影する選手ら。（成都＝新華社記者／張麗螭）１７日、閉会式で打ち上げられた花火。（成都＝新華社記者／胥氷潔）１７日、閉会式で行われたパフォーマンス。（成都＝新華社記者／馮開華）１７日、閉会式で行われたパフォーマンス。（成都＝新華社記者／張麗螭）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／謝剣飛）１７日、閉会式で行われた次期開催都市ドイツ・カールスルーエによるパフォーマンス。（成都＝新華社記者／謝剣飛）１７日、閉会式で行われた次期開催都市ドイツ・カールスルーエによるパフォーマンス。（成都＝新華社記者／張博文）１７日、閉会式で行われたパフォーマンス。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、閉会式で行われたパフォーマンス。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、閉会式で行われたパフォーマンス。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、閉会式に出席したボランティア代表。（成都＝新華社記者／張麗螭）１７日、閉会式に出席したボランティア代表。（成都＝新華社記者／貝赫） リンクをコピーする みんなの感想は？