◇ナ・リーグ ドジャース6―0パドレス（2025年8月16日 ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、パドレス戦に「1番・DH」で出場して1安打2四球で2得点を記録し、5日ぶりの単独首位再浮上を呼んだ。1番打者として攻撃の起点をつくり、首位攻防戦での2連勝に貢献。17日（同18日午前5時10分）の第3戦はパ軍の先発・ダルビッシュ有投手（39）との対戦で「スイープ」を狙う。

初回、パドレスは1番・タティスから3人続けて安打しながら、2つの盗塁死があって無得点。対するドジャースは2回までわずか1安打で5点を奪った。攻撃の起点となったのは1番・大谷だ。デーブ・ロバーツ監督は「翔平は無理に勝負せず、四球を選んで塁に出た。後続の打者にしっかりつなぎ、攻撃の基盤をつくってくれた。その姿勢は評価に値する」と称賛した。

初回先頭では丁寧にボール球を見極めて四球。三進後はT・ヘルナンデスの浅い右飛で果敢にスタートを切った。右翼手タティスの強肩に負けじと俊足を飛ばして先制の生還。2回1死ではシースの6球目、顔付近の98・1マイル（157・8キロ）に叫び声を上げながらのけぞってよけるシーンも。最後は再び四球で出塁。敵失で4点目の本塁を踏んだ。

安打は4回の中前打の1本だけでも2得点で勝利に貢献。5日ぶりに単独首位の座を取り返し、指揮官は「今夜はゆっくり眠れそうだね」とご機嫌だった。大谷は両リーグ独走の117得点。年間154得点ペースで、1950年以降では00年のバグウェル（アストロズ）しかいない150得点が視野に入る。

17日（日本時間18日）はダルビッシュと今季初対戦。一気のスイープ（同一カード3連勝）へ、大谷が「得点の使者」となる。（奥田秀樹通信員）