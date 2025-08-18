お盆の週末に放送された『19番目のカルテ』（TBS系）第5話では、親子の心の距離が描かれた。

第4話ラストで、外科部長の東郷（池田成志）が意見を求めたのが心臓血管外科の茶屋坂心（ファーストサマーウイカ）だった。院長の北野（生瀬勝久）が進める病院改革や徳重（松本潤）が所属する総合診療科の新設について、東郷には思うところがあるようだ。

医療ドラマで定番なのが病院内の権力争いである。徳重にさし向けられた茶屋坂はさしづめ刺客といったところ。華やかな経歴と卓越したオペ技術を持つ外科医の茶屋坂についたあだ名は「ハートのクイーン」。茶屋坂は「政治に興味ない」とはぐらかしつつも徳重に興味がわき、2人に接点が生まれる。

第5話は、徳重と茶屋坂の対話が軸になっていた。それはまるでトランプで行うポーカーのようで、相手の手札を読み合う心理戦が展開された。先行は茶屋坂で、なぜ、総合診療医になったかを徳重に尋ねる。茶屋坂は総合診療科が既存の医療を否定していると言い、徳重の振る舞いが患者の心理を熟知した作為的なものであると畳みかける。

守勢に回った徳重。反撃するかと思うとさにあらず、なんと茶屋坂の指摘をそのまま認めてしまった。意表を突かれた茶屋坂は、気勢をそがれて戸惑う。このことが後の展開への布石となった。

病院内の争いが医師同士の対決になり、ともに手を携えて進む仲間に変わる。ドラマでありがちな抗争は、明確な対立軸を設定することで物語にダイナミズムを生み出す。その反面、必要以上に対立図式を強調して、不毛な争いになることも少なくない。

松本潤演じる徳重は、二項対立になりそうな火種をかわす。徳重が茶屋坂の言うような「正義の使者」か、はたまた「詐欺師」かというと、そのどちらでもないと感じる。あえて言えば「ジョーカー」かもしれないが、そんなことより相手の話を聞きたいと本気で思っているのが、徳重という人間だ。主人公のキャラクターや総合診療医のあり方が作品それ自体にも影響して、新しい医療ドラマになっているのが『19番目のカルテ』と言っていいだろう。

プライベートを明かさない茶屋坂は、母親の愛（朝加真由美）が搬送され、自らの手で手術を行った。記憶が混濁して、自分のことがわからない母親にショックを受けながらも、母の面倒を見なければと茶屋坂は悩む。倫理や道徳が見えない鎖となって茶屋坂を縛っていた。

その茶屋坂が心にまとった鎧／呪いを脱ぎ捨てる過程で、徳重が本領を発揮する。表面的なテクニックにとどまらない、真摯に目の前の相手と向き合う姿勢が、相手の本音を引き出して、患者や家族が自分自身を見つめるきっかけになる。もちろん、ベースには医学の知識や経験があり、病をとらえる視点（Bio、Psycho、Social）がある。その上で、茶屋坂との会話がヒントになっていたように感じる。

自分が進みたい道に進むことを「ワガママ」と表現したり、「まがいものの優しさ」と責める言動は、自分に向けた矛先が無意識のうちに他人に向いたもののように思える。また第5話は、母娘の間に生じる葛藤を総合診療の視点から見るとどうなるかについて、古典的なテーマに新たな光を当てるものでもあった。

血がつながっているからといって共に生きていくことが正しいとは限らない、という冷静なものの見方は、いずれ来る死をどう迎えるかを考える上で、必要な視点かもしれない。自らの意思を母への愛情とともに抑圧する茶屋坂を、ファーストサマーウイカは繊細に表現しており、人間理解の深さが垣間見えた。

第5話を観て、茶屋坂の選択に救われた気持ちになった視聴者もいたはずだ。なかには適切な距離をとることができない事情を抱えた人もいるだろう。心の中でだけでも関係を見つめ直すことで、病いとの向き合い方も変わると思わせてくれるエピソードだった。

（文＝石河コウヘイ）