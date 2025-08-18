乾燥さん初のクレンジングバーム登場♡肌荒れ・乾燥ケアもこれ1つ

肌のうるおいを守りながら、しっかりメイクもオフできるクレンジングを探している方に朗報です。人気の「乾燥さん」シリーズから、ブランド初のクレンジングバームが2025年10月7日に新登場。とろけるバームがメイクや皮脂になじみ、洗い上がりはしっとり。W洗顔不要で肌への負担を軽減し、肌あれやにきび予防も叶える医薬部外品です。価格は80gで税込2,200円。

肌あれ・にきびを防ぐ有効成分配合

「乾燥さん 薬用保湿力クレンジングバーム」には、有効成分グリチルレチン酸ステアリルを配合。肌あれやにきびを予防しながら、乾燥をケアします。

保湿成分にはワセリンやナイアシンアミド¹、アミノ酸²、セラミド³を贅沢に配合。洗浄成分パルミチン酸2-エチルヘキシル⁴が、メイクや皮脂汚れをすっきり落としながらも、うるおいをしっかりキープします。

＊1 ニコチン酸アミド（整肌）

＊2 L‐チロシン、L‐スレオニン、L‐アスパラギン酸ナトリウム、L‐ヒスチジン塩酸塩、グリシン、DL‐アラニン、L‐ロイシン、L‐プロリン、L‐セリン、L‐グルタミン酸、L‐アルギニン、L‐フェニルアラニン、L‐バリン、L‐イソロイシン、塩酸リジン

＊3 N‐ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、N‐ステアロイルフィトスフィンゴシン（以上、全て保湿）

＊4 パルミチン酸2-エチルヘキシル（洗浄）

とろ～り生感触でやさしくオフ

肌にのせた瞬間、体温でとろける生感触のバームがメイクや汚れにスムーズになじみます。マッサージするように広げると、オイルが汚れを浮かせてするんとオフ。

W洗顔不要で洗いすぎによる乾燥を防ぎ、時短ケアにもぴったりです。パラベン・タール色素・アルコール・合成香料フリーのやさしい設計なので、敏感肌さんにも使いやすい処方です。

忙しい日も、うるおうクレンジング習慣を

毎日続けるクレンジングだからこそ、肌へのやさしさと効果の両方が大切。

「乾燥さん 薬用保湿力クレンジングバーム」は、80g・税込2,200円で、うるおいを守りながらメイクや皮脂をしっかり落とす頼れる存在です。

肌あれ・にきび予防、有効成分と保湿成分のWアプローチで、洗うたびに健やかな素肌へ。忙しい日も、この1品で時短＆しっとりケアを叶えて、毎日のクレンジングをもっと心地よい時間にしましょう。