【今日の献立】2025年8月18日(月)「揚げ豆腐のそぼろあんかけ」
ちょっぴり手間のかかるメインに電子レンジにお任せの副菜、簡単スープの和食の献立です。
【主菜】揚げ豆腐のそぼろあんかけ
豆腐を水きりして油で揚げる。このひと手間で美味しさが格段にUPします。
調理時間：25分
カロリー：441Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）木綿豆腐 1丁
片栗粉 適量 揚げ油 適量 ショウガ (みじん切り)1/2片分
豚ひき肉 100g
ニラ 1/4束
＜あん＞
だし汁 250ml
みりん 大さじ2
しょうゆ 大さじ2
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1
水 小さじ2
サラダ油 小さじ1
粉山椒 少々
【下準備】木綿豆腐はひとくち大に切り、キッチンペーパーに包み、水気をきる。ニラは根元を少し切り落とし、幅1cmに切る。
＜あん＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱する。
【作り方】1. 木綿豆腐に片栗粉をまぶし、170℃の揚げ油で表面に薄く揚げ色がつくまで揚げ、油をきって器に盛る。
2. フライパンにサラダ油、ショウガを加えて中火で熱し、豚ひき肉を炒める。豚ひき肉の色が変わったら、ニラを加えて炒め合わせる。
3. ＜あん＞の材料を加えて強火にかけ、煮たったらよく混ぜ合わせた＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら火を止める。
4. 器に盛った木綿豆腐に(3)をかけ、お好みで粉山椒を振る。
【副菜】鶏ささ身のゴマみそ和え
淡泊な味の鶏ささ身を濃いめの味付けに。電子レンジの時短レシピです。
調理時間：15分
カロリー：139Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）鶏ささ身 2本 酒 大さじ1
＜調味料＞
すり黒ゴマ 大さじ2
砂糖 小さじ1/4
しょうゆ 小さじ1
みそ 小さじ1
ゴマ油 小さじ1/2
【下準備】ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
【作り方】1. 鶏ささ身は筋を引いて耐熱容器に入れ、酒をからめてラップをふんわりとかける。電子レンジで1〜2分加熱し、粗熱が取れたら細く裂く。
2. ＜調味料＞のボウルに(1)を加えて和え、器に盛る。
【スープ・汁】アサリのスープ
アサリの旨味をシンプルに味わう鉄分たっぷりのスープです。
調理時間：10分
カロリー：23Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）アサリ (砂出し)1パック ＜スープ＞
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1~1.5
水 400ml
ミツバ 適量
【下準備】アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げる。ミツバは根元を切り落とし、細かく切る。
【作り方】1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れ、中火にかける。煮たったら弱火にし、アサリを加えて鍋に蓋をする。貝が開いたらアクを取る。
2. 器に注ぎ、ミツバを散らす。
