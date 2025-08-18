プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「揚げ豆腐のそぼろあんかけ」 「鶏ささ身のゴマみそ和え」 「アサリのスープ」 の全3品。
ちょっぴり手間のかかるメインに電子レンジにお任せの副菜、簡単スープの和食の献立です。

【主菜】揚げ豆腐のそぼろあんかけ
豆腐を水きりして油で揚げる。このひと手間で美味しさが格段にUPします。

調理時間：25分
カロリー：441Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

木綿豆腐  1丁
  片栗粉  適量 揚げ油  適量 ショウガ  (みじん切り)1/2片分
豚ひき肉  100g
ニラ  1/4束
＜あん＞
  だし汁  250ml
  みりん  大さじ2
  しょうゆ  大さじ2
＜水溶き片栗＞
  片栗粉  小さじ1
  水  小さじ2
サラダ油  小さじ1
粉山椒  少々

【下準備】

木綿豆腐はひとくち大に切り、キッチンペーパーに包み、水気をきる。ニラは根元を少し切り落とし、幅1cmに切る。

＜あん＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。揚げ油を170℃に予熱する。

【作り方】

1. 木綿豆腐に片栗粉をまぶし、170℃の揚げ油で表面に薄く揚げ色がつくまで揚げ、油をきって器に盛る。

2. フライパンにサラダ油、ショウガを加えて中火で熱し、豚ひき肉を炒める。豚ひき肉の色が変わったら、ニラを加えて炒め合わせる。

3. ＜あん＞の材料を加えて強火にかけ、煮たったらよく混ぜ合わせた＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら火を止める。

4. 器に盛った木綿豆腐に(3)をかけ、お好みで粉山椒を振る。

【副菜】鶏ささ身のゴマみそ和え
淡泊な味の鶏ささ身を濃いめの味付けに。電子レンジの時短レシピです。

調理時間：15分
カロリー：139Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

鶏ささ身  2本   酒  大さじ1
＜調味料＞
  すり黒ゴマ  大さじ2
  砂糖  小さじ1/4
  しょうゆ  小さじ1
  みそ  小さじ1
  ゴマ油  小さじ1/2

【下準備】

ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. 鶏ささ身は筋を引いて耐熱容器に入れ、酒をからめてラップをふんわりとかける。電子レンジで1〜2分加熱し、粗熱が取れたら細く裂く。

2. ＜調味料＞のボウルに(1)を加えて和え、器に盛る。

【スープ・汁】アサリのスープ
アサリの旨味をシンプルに味わう鉄分たっぷりのスープです。

調理時間：10分
カロリー：23Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

アサリ  (砂出し)1パック ＜スープ＞
  酒  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1~1.5
  水  400ml
ミツバ  適量

【下準備】

アサリは殻と殻をこすり合わせるように水洗いし、ザルに上げる。ミツバは根元を切り落とし、細かく切る。

【作り方】

1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れ、中火にかける。煮たったら弱火にし、アサリを加えて鍋に蓋をする。貝が開いたらアクを取る。

2. 器に注ぎ、ミツバを散らす。

