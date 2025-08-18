足元迷子な40・50代へ！【GU】の「フラットシューズ」が楽ちんオシャレ♡

見惚れるようなヒールシューズも素敵だけれど、何気ない日常に頑張らずに履けるキレイめシューズが欲しい……。そんな足元迷子な40・50代の大人女性には【GU（ジーユー）】のフラットシューズをリコメンド！ 歩きやすいフラットソールでありながら、大人コーデをエレガントに見せてくれそうな注目アイテムを紹介します。

足先をスラリと上品に見せるミニマルなデザイン

【GU】「ウォッシャブルニットフラットシューズ」\1,990（税込）

ポインテッドトゥが足先をスラリと見せつつ、女性らしさも醸し出すミニマルなフラットパンプス。装飾感を省いたデザインはあらゆるアイテムと合わせやすく、オンオフ問わず頼れる相棒になってくれそうです。アッパーはニット素材で「屈曲性があり、快適なはき心地」（公式オンラインストアより）なのも嬉しいポイント。

スタッズが足元にエッジを効かせるメリージェーン

【GU】「スタッズメリージェーンシューズ」\2,990（税込）

アッパーに立体的なスタッズがあしらわれたエッジィなメリージェーンも、GUなら手頃な価格で手に取りやすい。きらめくスタッズが足元のアクセントになり、大人世代のカジュアルコーデに遊び心をプラスしてくれます。フラットソールと調節可能なストラップのおかげで足にフィットしやすく、楽な履き心地に期待できそうです。

バレエシューズの要素を落とし込んだ上品な一足

【GU】「ストラップバレエシューズ」\1,990（税込）

直線的すぎないスクエアトゥのディテールが、本格的なバレエシューズを思わせる上品な一足。細めのストラップが付いているため脱げにくく、歩きやすそうです。アッパーに添えられた小さなリボンが、ミドル世代のコーデにちょうどいい甘さを足してくれるワンポイントに。合成皮革とレースという素材違いの全5種類展開なので、イロチ買いもアリかも！

アクセサリー感覚で履けるメタリックなメッシュ素材

【GU】「メッシュバブーシュ」\990（税込・セール価格）

スッと足を入れるだけで手間なく履ける気楽なバブーシュも、メタリックなメッシュ素材のものならアクセサリー感覚でキレイめコーデにマッチ。程よく力が抜けるフラットソールが華やかな素材のシューズを日常へと取り入れやすくします。都会的な印象を高めるシャープなポインテッドトゥをボトムスから覗かせれば、気楽なカジュアルコーデをエレガントに格上げできるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ