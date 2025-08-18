◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２６節 岡山２―１柏（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）

ホームの岡山が、柏から勝ち点３を奪った。５月の前半戦の雪辱に成功し、今季３度目の連勝。前半４分、１０日のＧ大阪戦（パナスタ、３〇０）でも２得点を挙げたＦＷ岩渕弘人が、２試合連続となる得点で流れを呼び込んだ。

雷の影響で試合開始が１時間半遅れとなったが、先制点は電光石火だった。前半４分。岩渕とＭＦ藤田息吹が２人がかりでボールを奪取。つながったＦＷ江坂任が相手ＤＦの股を抜いて、エリア内の岩渕へパスを供給した。相手ＤＦ陣の動きも一瞬止まるような、パスだったが「（股抜きパスが）来るかなと準備はしていた。股抜きになると相手も対応が難しくなると思う。感覚的にフリーだなと思って、ゴールとかキーパーは見えなかったですけど打ちました」と、冷静にワンタッチを入れて左足を振り抜き、ゴール右隅へ流し込んだ。

その後も終盤まで粘り切り、柏にシーズンダブルを許さなかった。先制点の瞬間、１万５０００人を超えるサポーターは「待ってました！」と、言わんばかりに総立ちとなった。遅延もありながら迎えた今日の一戦で「サポーターの皆さんやスタッフの皆さんに感謝しないといけない中で、始まる時の声援はすごく鳥肌が立ちましたし。ホームでやれる雰囲気は僕たちのサッカーを後押ししてくれる。本当にありがたい」と、結果で恩返し。木山隆之監督も「取り出すと取る人」と、好調の岩渕を評価した。Ｊ１初年度のシーズンを送る今季、まだ３連勝はない。またしてもホームで迎える２３日の湘南戦で、新たな１ページを作る。