µµÅÄ¶½µ£»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëà¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª£²À¤á¤¬£Ë£Ï¾¡Íø¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø²¥¤ê¹þ¤ß¡Ö¼¡¤ÏÀ¤³¦Á°¾¥Àï¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç£É£Â£ÆÆ±µé£¸°Ì¥±¥Í¥¹¡¦¥é¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤ÈÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥»¥×¥·¥ª¥ó¡Ê¥Ñ¥Ê¥Þ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë£±£°²óÀï¤¬£±£·Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥é»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤«¤é¥é¥Ð¡¼¤¬¥³¥ó¥»¥×¥·¥ª¥ó¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Éº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤È¡¢£²¡¢£³£Ò¤ËÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Îç±Ãå¾õÂÖ¤ò·Ð¤Æ¡¢£¸£Ò¤Ë¥é¥Ð¡¼¤¬º¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Î¿¼¤¤¥³¥ó¥»¥×¥·¥ª¥ó¤ò¸«¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£¾¡Íø¤·¤¿¥é¥Ð¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÅÝ¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÆâ¤Ç¡Ö¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª£²À¤¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥é¥Ð¡¼¤È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡Ö£³£±£µ£°¡ß£Ì£Õ£Ó£È£Â£Ï£Í£Õ¡×¤ÎµµÅÄ¶½µ£¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥é¥Ð¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò»ÅÎ±¤á¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥·¥ª¥óÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÙ¶¯¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¥é¥Ð¡¼Áª¼ê¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¤¹¤´¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î»î¹ç¤ÏÀ¤³¦Á°¾¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢À¤³¦Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥é¥Ð¡¼¤Î¼¡Àï¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£