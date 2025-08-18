フランスG1ジャックルマロワ賞が17日（日本時間同日深夜）、ドーヴィル競馬場（芝直線1600メートル、10頭立て）で行われた。

日本から参戦した2頭はゴートゥファースト（牡5＝新谷）が5着、アスコリピチェーノ（牝4＝黒岩）は6着に敗れた。98年タイキシャトル以来2頭目の日本調教馬によるジャックルマロワ賞制覇はならなかった。

アスコリピチェーノは外ラチ沿いの2番手を追走。馬群のインに押し込められる形になり、ゴール前で進路が空いても本来の切れ味を発揮できなかった。黒岩師は「2番手のタメが利くポジションで運べたが、馬群が外ラチ沿いに凝縮し少頭数でもタイトな競馬となり、なかなか自分の競馬をさせてもらえなかった。あと展開とは別に反応の物足りなさも感じた。そのあたりが課題です」と振り返った。

勝ったのはアイルランドの名門A・オブライエン厩舎で、スミヨン騎乗のディエゴヴェラスケス。2着は外ラチ沿いを伸びた英国馬ノータブルスピーチ。3着は英国馬ダンシングジェミナイだった。

ジャックルマロワ賞は毎年8月に仏ノルマンディー地方にあるドーヴィル競馬場の芝直線1600メートルで争われるG1。1921年創設で100年以上の歴史を誇る。フランスでは秋に開催されるG1ムーランドロンシャン賞と並ぶ最強マイラー決定戦に位置づけられる。欧州マイル路線においても最高峰レースの1つに数えられている。