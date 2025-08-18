ジャックルマロワ賞・ゴートゥファーストと岩田望来騎手 (C)平松さとし

写真拡大

　現地8月17日、フランス・ドーヴィル競馬場で行われたジャックルマロワ賞（G1・芝直線1600m）に、日本のアスコリピチェーノ（牝4・美浦・黒岩陽一）がC.ルメール騎手で、ゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一）が岩田望来騎手で出走した。

　レースは10頭立ての1600m直線競馬で、スタートを出て馬群はラチ沿いを一団で進んでいくと、密集したまま勝負どころへ。ラスト3ハロンを過ぎたあたりからは激しい追い比べとなり、アスコリピチェーノは4番手インからやや劣勢の手応え。ゴートゥファースト5、6番手からの進路はクリアで、懸命に先頭を伺った。

【動画】アスコリピチェーノ＆ゴートゥファーストは敗れる…ジャックルマロワ賞A.オブライエン厩舎の管理馬

　ゴール前ではヨーロッパ勢を前に両馬ともに遅れをとってしまい５着争いで入線。ゴートゥファーストは５着、アスコリピチェーノは６着に敗れた。勝利したのはC.スミヨンが騎乗したアイルランドのディエゴヴェラスケス。

【全着順】
1着　ディエゴヴェラスケス
2着　ノータブルスピーチ
3着　ダンシングジェミナイ
4着　ドックランズ
5着　ゴートゥファースト（日本）
6着　アスコリピチェーノ（日本）
7着　ザビアリ
8着　リダリ
9着　キングゴールド
10着　ザライオンインウィンター
出走取消　ロザリオン