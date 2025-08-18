◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２６節 岡山２―１柏（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）

ホームの岡山が、柏から勝ち点３を奪った。前半戦のリベンジに成功し、今季３度目の連勝。後半３６分から出場のＦＷルカオが決勝点を挙げた。

雷の影響で１時間半遅れで開始した試合は、４分に先制した岡山が前半からペースを握った。ボールを保持する柏にハイプレスを有効的に仕掛け、２人目、３人目のカバーも素早い。上位の相手にほとんど何もさせない試合運びだった。

１点リード、柏の攻撃のテンポも徐々に上がっている中で迎えた後半４５分。相手のヘディングシュートをＧＫスベンドブローダーセンがキャッチ。すると、「迷いなく。１対１の状況だったのと、彼のフィジカルの強さは十分に分かっている」と前線で待つルカオの元へロングボールを蹴り込んだ。狙い通り、頭でクリアを試みた相手ＧＫとの競り合いをルカオが制すと、右足で冷静に流し込んで追加点。その後１点を返されたが、このゴールが決勝点となった。まさに１９１センチ、９１キロの素材を生かしきった得点。１本のパスから１人で得点までやってのけ、“重戦車”たるゆえんを存分に見せつけた。試合後、ルカオは「全員の力で素晴らしい勝利を獲得できた。最後に得点できて本当にうれしく思う」と、笑顔で胸を張った。