¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¥í¡¼¥µ¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£·ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¾¾°æÂçÊå»á¡Ê£´£´¡Ë¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡ÖÀè¤Ë¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¼Â¤Ïº£¤ÏÀÒ¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¿·¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Î·Á¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÀ¸³è¤ÏÂ³¤±¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡£Î¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£½é¤á¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î»³ºê°é»°Ïº¤¬¡Ö¤½¤ì¡ÊÎ¥º§È¯É½¡Ë¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡¡¤¹¤´¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Öº£²ó¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤«¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ»¹Ô¤¯¿Í¤Ë¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¥º§¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£Ç¯¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Î¥º§ÍýÍ³¤Ï¡ÖÂç¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯·î¤ò½Å¤Í¤Æ´Ø·¸À¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¾¾°æ»á¤È¤Ï¸½ºß¤âÆ±µïÃæ¤À¡£
¡ÖµîÇ¯¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò°úÂà¤·¤Æ¤µ¤é¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¤³°¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«Ä·¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²È¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£²¿Í¤Î¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¡£±Êµ×Åª¤Ë°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡É×¤Î¾¾°æ»á¤â£Ö£Ô£Ò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Êº£¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¡Ë¤´ÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¿´¶¤ò¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢»æ¡ÊÎ¥º§ÆÏ¡Ë¤ÎÌäÂê¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤â¤½¤ó¤Ê¤Ëº£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¶ìÏ«¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÈ¯É½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Èà½÷¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤Ë¾¾°æ»á¤È·ëº§¡£Åö»þ¡¢³¤³°¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿¾¾°æ»á¤È¤È¤â¤Ë²¤½£¤òÅ¾¡¹¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¡¢£±£´Ç¯¤ËÂè£²»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£