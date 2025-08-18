【「かくかまた」1巻】 8月18日 発売 価格：627円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「かくかまた」の1巻を8月18日に発売する。価格は627円。

本作は地味カップルラブコメ「白山と三田さん」の作者・くさかべゆうへい氏による最新作。「週刊少年サンデー」で連載が行なわれている。

秀才だがちょっと変わり者な蒲田三平と、等身大な女子だが変な観察眼を持つ荒川三咲が、都内の“マンガ専門学校”に通い始めるという青春＆成長コメディーとなっている。

【「かくかまた」1巻あらすじ】

マンガ専門学校コメディー、開幕！

秀才だけどちょっと変わり者な蒲田三平（かまたさんぺい）。

等身大な女子だけど変な観察眼を持つ荒川三咲（あらかわみさき）。

漫画を描きたいふたりは都内の“マンガ専門学校”に通い始めました。

愉快な友人達との日常、マイペースな青春、そして成長ドラマ、いざ、開幕です。

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.

