マンガ専門学校の青春＆成長コメディ！ 「かくかまた」1巻が本日発売「週刊少年サンデー」の新連載
【「かくかまた」1巻】 8月18日 発売 価格：627円
マンガ専門学校コメディー、開幕！
小学館は、マンガ「かくかまた」の1巻を8月18日に発売する。価格は627円。
本作は地味カップルラブコメ「白山と三田さん」の作者・くさかべゆうへい氏による最新作。「週刊少年サンデー」で連載が行なわれている。
秀才だがちょっと変わり者な蒲田三平と、等身大な女子だが変な観察眼を持つ荒川三咲が、都内の“マンガ専門学校”に通い始めるという青春＆成長コメディーとなっている。
【「かくかまた」1巻あらすじ】
秀才だけどちょっと変わり者な蒲田三平（かまたさんぺい）。
等身大な女子だけど変な観察眼を持つ荒川三咲（あらかわみさき）。
漫画を描きたいふたりは都内の“マンガ専門学校”に通い始めました。
愉快な友人達との日常、マイペースな青春、そして成長ドラマ、いざ、開幕です。
