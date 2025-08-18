【グラビア】ミスマガジン2024の6人が表紙・巻頭！ 「週刊ヤングマガジン38号」グラビア公開
【週刊ヤングマガジン 2025年38号】 8月18日 発売 価格：510円
(C) 2008-2024 Kodansha Ltd. All Rights Reserved.
本日8月18日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年38号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。
超ミスマガ祭り第2弾として、表紙・巻頭グラビアに「ミスマガジン2024」の6人が登場。
「超豪華仕様！ミスマガ2024 crystalフォトパネル」の販売情報や、8月23日、30日にBS-TBSで放送されるドラマ「Fiction File：浅宮まりえはなぜ消えた？」の情報も告知されている。
巻中グラビアには福井梨莉華さんが登場するほか、巻末では早川聖菜さん、早川夢菜さんのリアル姉妹ユニットによる初グラビアがお披露目されている。
また同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、「ミスマガジン2024」メンバーと福井さんのアザーカットが公開されている。
「超豪華仕様！ミスマガ2024 crystalフォトパネル」
BS-TBS「Fiction File：浅宮まりえはなぜ消えた？」【ミスマガジン2024（葉月くれあさん、山本杏さん、花城奈央さん、 尾茂井奏良さん、大西陽羽さん、古田彩仁さん）】 【福井梨莉華さん】 【早川聖菜さん、早川夢菜さん】
